Какой сегодня церковный праздник и что категорически нельзя делать 29 октября 2020 года

29 октября категорически запрещено заниматься делами, которые могут отразиться на зрении. Стоит отложить рукоделие, вышивку или мелкий ремонт.

В этот день не принято сидеть дома, только выходить на улицу нельзя неумытым и в грязной одежде

29 октября в народе именуют днем Логина сотника или вратника. Название пошло от имени мученика Логина. Наши предки считали Лонгина Сотника целителем глазных болезней, и защитником дома от нечистой силы. Верили, что он стоит у ворот и оберегает дом от плохого.

29 октября категорически запрещено заниматься делами, которые могут отразиться на зрении. Стоит отложить рукоделие, вышивку или мелкий ремонт.

Строго нельзя злиться, ругаться, сквернословить и заниматься злословием. В противном случае вас может ожидать длительное несчастье.

В этот день не принято сидеть дома, только выходить на улицу нельзя неумытым и в грязной одежде. Наши предки 29 октября обязательно выходили погреться на солнышке, так как по поверью, тогда появляется больше шансов пережить суровую зиму.

Источник: izvmor.ru