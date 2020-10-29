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Здоровье / Общество

Собчак призналась, что переболела коронавирусом. Возможно уже дважды

01:09 29.10.2020 Фото: instagram.com
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Сейчас ребёнок находится у бывшего супруга ведущей Максима Виторгана, а сама она изолировалась. При этом она допускает, что могла дважды переболеть и не заметить.

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В настоящий момент она всё ещё находится в изоляции

Телеведущая Ксения Собчак решила больше не отшучиваться от новостей о том, что у неё может быть коронавирус, и призналась о наличии подтверждённого диагноза. Об этом она рассказала в эфире шоу "Док ток", которое впервые провела удалённо.

— Мне уже лучше, но я по-прежнему нахожусь дома. Почти выздоровела, — заявила она.

По её словам, сперва коронавирусом переболел сын Платон ещё в конце лета, после этого вся семья оказалась на карантине. Сейчас ребёнок находится у бывшего супруга ведущей Максима Виторгана, а сама она изолировалась. При этом она допускает, что могла дважды переболеть и не заметить.

В это же время в студии программы находились врачи, которым Собчак рассказала о своём самочувствии на протяжении последнего времени. Она призналась, что сперва подозревала у себя грипп, однако потом решила сдать тест на CoViD-19. Специалисты объяснили ей, как отличить коронавирус от простуды и как снизить риск заражения. Они также рекомендовали вызывать врача на дом и проводить обследования на коронавирус на дому.

Источник: life.ru

коронавирус самоизоляция слухи телеведущая Ксения Собчак
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