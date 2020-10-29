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Красота / Общество

Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в ноябре 2020 года

15:44 29.10.2020 Фото: pxhere.com
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В фазе растущей Луны лучше отрастают ногти и волосы. Это наиболее удачные дни для отращивания остриженных частей.

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При выборе неблагоприятных дней повышается риск навредить ногтям и замедлить их рост

Многие женщины замечают, что в одних случаях косметические процедуры дают желаемый результат, а в других приносят сплошное разочарование. Профессиональные астрологи поясняют: эффект зависит от фазы спутника Земли и его нахождения в знаках зодиака. Лунный календарь маникюра на ноябрь 2020 поможет выбрать самые благоприятные дни для косметических процедур.

Маникюр по фазам Луны в ноябре 2020

Положение спутника Земли оказывает прямое влияние на обитателей планеты. Луна воздействует на каждую сферу жизни, и ногти в том числе. Перед посещением мастера по маникюру будет полезно изучить, как спутник Земли влияет на успешность процедуры.

Чтобы выбрать правильную дату маникюра по лунному календарю на ноябрь 2020, следует ориентироваться на рекомендации астрологов и квалифицированных стилистов:

Не стоит проводить маникюр и педикюр, если Луна находится в созвездии, которое отвечает за эти части тела. В ноябре 2020 года такими знаками зодиака будут Близнецы, Рак и Рыбы.
Благоприятными днями будут моменты, когда Луна проходит созвездия с высокой положительной энергетикой. В последнем осеннем месяце такими знаками будут Козерог, Лев, Дева и Водолей. При выборе даты маникюра, педикюра или стрижки следует отдать предпочтение этим дням.
В фазе растущей Луны лучше отрастают ногти и волосы. Это наиболее удачные дни для отращивания остриженных частей. В убывающую Луну процесс проходит медленнее. В этот период лучше проводить оздоровительные мероприятия.
В стадии полной и новой Луны косметические мероприятия не проводят. Специалисты рекомендуют отказаться от маникюра за сутки до и после события.

Чтобы женщинам было проще ориентироваться в датах, астрологи разработали лунный календарь маникюра и педикюра на ноябрь 2020 в виде удобной таблицы.

Благоприятные дни для маникюра в ноябре 2020

Профессиональные астрологи заявляют, что Луна напрямую влияет на самочувствие человека. Перед посещением мастера будет полезно узнать, когда наступают благоприятные дни по лунному календарю маникюра на ноябрь 2020 года.

В последнем осеннем месяце фазы Луны пройдут в такие периоды:

Убывающая стадия — с 1 по 14 ноября. Дни будут благоприятными для общих оздоровительных процедур и наведения красоты. В этот период рост ногтей незначительно замедляется, что будет полезно для любительниц короткого маникюра.
Растущая стадия пройдет с 16 по 29 ноября. В такой фазе Луны активизируются процессы всех живых организмов. Косметические специалисты отмечают ускоренный рост ногтей и волос.
Фазы новой и полной Луны пройдут 15 и 30 ноября. Это неблагоприятные дни для работы с острыми инструментами. Астрологи рекомендуют избегать любых процедур.

Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в ноябре 2020

Спутник Земли и знаки зодиака оказывают прямое воздействие на удачность косметических процедур. Профессиональные астрологи сгруппировали данные и подготовили сводную информацию в удобной форме. Лунный календарь маникюра на ноябрь 2020 с таблицей по дням поможет понять, на какую дату назначать визит к мастеру, а когда лучше избегать посещений.

Подведем итог

При выборе неблагоприятных дней повышается риск навредить ногтям и замедлить их рост. Профессиональные астрологи рекомендуют использовать лунный календарь маникюра на ноябрь 2020, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Источник: kleo.ru

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