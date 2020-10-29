Когда красить волосы по лунному календарю в ноябре 2020 года

Правильный день для окрашивания волос может улучшить самочувствие и даже привести к материальному благополучию

Астрологи уверены, что даже изменение цвета волос, при условии, что этим занимаются в положенное время, может помочь исправить материальное положение. Знание «звездных» секретов способно обеспечить долговременность сохранения цвета, добавит положительные эмоции, сделает вас стильной и привлекательной. Покраска волос по лунному календарю в ноябре 2021 года должна проводиться с учетом влияния спутника Земли.

Общие тенденции на последний месяц осени

Луна оказывает непосредственное влияние на все процессы, происходящие на планете. Это означает, что по лунному календарю в ноябре 2021 года можно определять не только дни для покраски волос, но и назначать даты свадьбы, заключения деловых соглашений, выбирать дни для успешной работы в саду и на огороде, время для стрижки, педикюра и маникюра.

Покраска волос — ориентируемся по лунному календарю

Фазы Луны по-разному влияют на манипуляции с волосами. Поэтому даже благоприятные дни для окрашивания, перемены цвета и мелирования нужно выбирать с оглядкой на зодиакальное созвездие и день недели:

Фаза увеличения лунного диска может усилить рост волос, вследствие чего понадобится посетить парикмахерскую из-за отросших корней. Зато краска дольше продержится, а прическа будет выглядеть эффектно.

Убывающая Луна — отличное время и для завивки, и для выпрямления. Если такие манипуляции планируются в дополнение к перемене или возобновлению цвета, можно выбрать время в этой фазе. Но следует помнить, что исправить результат неудачного эксперимента будет сложнее, так как волосы отрастают медленнее.

Новолуние, полнолуние и затмения дневного и ночного светила — нежелательные периоды для любых парикмахерских манипуляций. Даже питательные маски могут дать нежелательный результат. Эти дни нужно отслеживать и игнорировать как неприемлемое время для действий с волосами.

В ноябре 2021 года есть одно частичное лунное затмение, но видеть его будут в Западном полушарии и в Восточной Азии. Нестабильность эмоционального состояния, склонность к депрессии и раздражительность могут проявиться и у женщин в Восточном полушарии, поэтому 19 ноября лучше не планировать окрашивания и стрижки.

Нерекомендованные для покраски волос дни в ноябре: 4, 5, 7 , 12 -15, 19, 21-26, 28.

Зодиакальные созвездия и их влияние на окраску

Знаки зодиака, в которых находится Луна, оказывают негативное или позитивное действие на волосы. По этой причине определение благоприятных дней обязательно происходит с учетом ее местонахождения.

Общие тенденции:

Овен и Водолей истощают волосы — они становятся непривычно ломкими, а водяные знаки (Рак и Рыбы) вызывают еще и истончение;

в дни водяных знаков не стоит делать химическую завивку, как и под знаком Льва;

Луна в Деве «гарантирует» самую хорошую завивку, а Стрелец — прочное и эффектное окрашивание;

Водолей идеален для проведения смелых экспериментов и создания экстравагантных вариантов;

удачные стрижки с окрашиванием получаются в Тельце, Льве и в некоторых случаях в Деве.

Астрологи уверены, что каждый неосмотрительный шаг, будь то маникюр или выбор цвета волос в парикмахерской, совершенный в неудачное время, может повернуть ход жизни в любую сторону. Поэтому выделяются особенно благоприятные дни или период, когда будет хороший результат после окраски. Особенно это актуально для тех, кто не особенно располагает свободным временем.

Итоги

Осмотрительность и правильный выбор подходящей даты необходимы для любых манипуляций с волосами. Есть дни благоприятные, неблагоприятные и нейтральные. Нахождение Луны в знаке зодиака имеет важное значение, оказывает непосредственное влияние на результат.

Не стоит заниматься шевелюрой в воскресенье или в дни-антагонисты. Правильный день для окрашивания волос может улучшить самочувствие и даже привести к материальному благополучию.

Источник: kleo.ru