"Теперь ходить и считать, где 50 человек, а где 49?": Соблюдают ли всеобщий масочный режим с 28 октября 2020 жители Бердска

Россиян обязали носить маски во всех местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Под местом массового скопления людей понимается территория, где одновременно может находиться более 50 человек. Соблюдают ли горожане всеобщи масочный режим?

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28 октября в силу вступило проставление главного государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19». Россиян обязали носить маски во всех местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Под местом массового скопления людей понимается территория, где одновременно может находиться более 50 человек.

Напомним, на 28 октября в Бердске 14 новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки. Всего инфицировано 483 человека на 28 октября.

«Курьер. Среда. Бердск» 28 октября проверил, как жители Бердска соблюдают новое постановление. В глаза сразу бросается, что большинство людей идут по улицам в защитных масках, но есть и те, кто пренебрегает своей и чужой безопасностью.

Мы поинтересовались у жительницы Бердска, почему она не носит маску на улице, она удивилась и спросила у нас «А что, нужно?». Мы объяснили девушке требования нового постановления.

- Конечно, мне понятен смысл требований, но что теперь ходить и считать, где 50 человек, а где 49?- спросила Людмила.

Почти во всех фармацевтических организациях города соблюдают масочный режим. Но, придя в «Аптеку 54», мы были шокированы. Фармацевт обслуживает людей без защитной маски. Девушка объяснила нам, почему на ней нет маски.

Фармацевт "Аптеки 54" не соблюдает масочный режим

-Я снимаю маску, когда нет людей,- утверждает фармацевт.

На вопрос, почему она продала 3 покупателям товар аптеки без маски, она промолчала.

Также мы проверили магазины Бердска. Подчеркнём, что практически все сотрудники соблюдают масочный режим, чего нельзя сказать об их посетителях.

В супермаркете «Пятерочка» по адресу Ленина, 15а двух людей обслужили без масок. Хотя на двери магазина четко и ясно написано: запрещается посещение магазина без маски.

«Курьер. Среда. Бердск» спросил у директора магазина, почему они обслуживают людей без масок.

Нарушитель масочного режима

-Мы не продаём продукты тем, у кого нет масок, то, что вы сейчас видели - это разовый случай,- директор магазина «Пятёрочка».

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