Какой сегодня праздник? Все даты и исторические события на 29 октября 2020 в России и мире

Список праздников России и мира на 29 октября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День длинных пёстрых шарфов 29 октября

• День рождения Комсомола

• День говоруна

• Всемирный день врача ультразвуковой диагностики



Важные даты

1863 – на международной конференции в Женеве (Швейцария) основан Международный Красный Крест.

1888 – железнодорожная катастрофа в Российской Империи – крушение императорского поезда.

1905 – принята в постоянную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога.

1918 – создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ; позднее ВЛКСМ).

1947 – сухой лёд впервые используется для того, чтобы вызвать дождь.

1955 – гибель линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте, погибли 614 человек.



1971 – начало физиотерапии: слабый электрический ток помогает восстановлению сломанной кости.1989 – Верховным Советом РСФСР приняты поправки к Конституции РСФСР, которыми был учреждён Съезд народных депутатов.1998 – в США был запущен в космос самый старый астронавт – Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дней).2012 – после более чем 20 лет существования закрыт «Если», один из первых российских журналов фантастики.2012 – Microsoft представила мобильную ОС Windows Phone 8.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend