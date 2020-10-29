Какой сегодня праздник? Все даты и исторические события на 29 октября 2020 в России и мире

• День рождения Комсомола
• День говоруна
• Всемирный день врача ультразвуковой диагностики
• День длинных пёстрых шарфов
• День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ, теплые поздравления в праздник.
• Международный день псориаза (World Psoriasis Day)
• День памяти преподобного Лонгина Яренгского
• Международный день вина «Кариньян» (International Carignan Day)
• День кошки (National Cat Day) - США
• День интернета (National Internet Day) - США
• День республики - Турция
• День Кира Великого - Иран
• День коронации короля - Камбоджа
• День принятия Конституции - Сербия
• День отшельника (National Hermit Day) - США
• День военного финансиста - Украина
• Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана, Георгия
Важные даты
1863 – на международной конференции в Женеве (Швейцария) основан Международный Красный Крест.
1888 – железнодорожная катастрофа в Российской Империи – крушение императорского поезда.
1905 – принята в постоянную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога.
1918 – создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ; позднее ВЛКСМ).
1947 – сухой лёд впервые используется для того, чтобы вызвать дождь.
1955 – гибель линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте, погибли 614 человек.
1989 – Верховным Советом РСФСР приняты поправки к Конституции РСФСР, которыми был учреждён Съезд народных депутатов.
1998 – в США был запущен в космос самый старый астронавт – Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дней).
2012 – после более чем 20 лет существования закрыт «Если», один из первых российских журналов фантастики.
2012 – Microsoft представила мобильную ОС Windows Phone 8.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend