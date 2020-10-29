29.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня праздник? Все даты и исторические события на 29 октября 2020 в России и мире

08:10 29.10.2020 Фото: pxhere
0

Список праздников России и мира на 29 октября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

% name% title
День длинных пёстрых шарфов 29 октября

День рождения Комсомола
• День говоруна
• Всемирный день врача ультразвуковой диагностики

Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day)
• День длинных пёстрых шарфов
День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ, теплые поздравления в праздник.
Международный день псориаза (World Psoriasis Day)
• День памяти преподобного Лонгина Яренгского
• Международный день вина «Кариньян» (International Carignan Day)
• День кошки (National Cat Day) - США
• День интернета (National Internet Day) - США
• День овсянки (National Oatmeal Day) - США
• День республики - Турция
• День Кира Великого - Иран
• День коронации короля - Камбоджа
• День принятия Конституции - Сербия
• День отшельника (National Hermit Day) - США
• День военного финансиста - Украина
• Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана, Георгия
Лонгин Вратник (Лонгин Сотник)

Важные даты

1863 – на международной конференции в Женеве (Швейцария) основан Международный Красный Крест.
1888 – железнодорожная катастрофа в Российской Империи – крушение императорского поезда.
1905 – принята в постоянную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога.
1918 – создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ; позднее ВЛКСМ).
1947 – сухой лёд впервые используется для того, чтобы вызвать дождь.
1955 – гибель линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте, погибли 614 человек.

1971 – начало физиотерапии: слабый электрический ток помогает восстановлению сломанной кости.
1989 – Верховным Советом РСФСР приняты поправки к Конституции РСФСР, которыми был учреждён Съезд народных депутатов.
1998 – в США был запущен в космос самый старый астронавт – Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дней).
2012 – после более чем 20 лет существования закрыт «Если», один из первых российских журналов фантастики.
2012 – Microsoft представила мобильную ОС Windows Phone 8.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

какой сегодня праздник праздники события в истории
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Получат по 100 000 рублей рожденные 29 октября дети
09:15 29-10-2020
Получат по 100 000 рублей рожденные 29 октября дети
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом: Статистические данные по страшному недугу
09:13 29-10-2020
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом: Статистические данные по страшному недугу
«Маска - элемент уважения к окружающим людям»: Ответственно соблюдать защитные меры призвал Травников
09:02 29-10-2020
«Маска - элемент уважения к окружающим людям»: Ответственно соблюдать защитные меры призвал Травников
Убил лейтенанта полиции боевой петух
09:00 29-10-2020
Убил лейтенанта полиции боевой петух
БердскПоймали 12 безмасочников за неделю на 29 октября 2020 в Бердске. В каких местах "облава", узнайте
08:49 29-10-2020
Поймали 12 безмасочников за неделю на 29 октября 2020 в Бердске. В каких местах
Дефицит какого витамина выявили у 82% заражённых COVID-19, узнайте
08:45 29-10-2020
Дефицит какого витамина выявили у 82% заражённых COVID-19, узнайте
Псориаз: Всемирный день борьбы с коварным заболеванием отмечается 29 октября
08:43 29-10-2020
Псориаз: Всемирный день борьбы с коварным заболеванием отмечается 29 октября
Фото: Откройте проход по нашему тротуару. Я не думаю, что рабочие БЭМЗа как-то загадили территорию Бердского кадетского корпуса
08:33 29-10-2020
Фото: Откройте проход по нашему тротуару. Я не думаю, что рабочие БЭМЗа как-то загадили территорию Бердского кадетского корпуса
Какие данные нельзя публиковать в Сети, рассказал эксперт
08:30 29-10-2020
Какие данные нельзя публиковать в Сети, рассказал эксперт
Замечательные поздравления с День вневедомственной охраны МВД 29 октября 2020 года
08:30 29-10-2020
Замечательные поздравления с День вневедомственной охраны МВД 29 октября 2020 года