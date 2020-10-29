«Мебель-Комфорт» предлагает использовать жёлтый цвет в оформлении интерьера кухни

С помощью цветового воздействия можно визуально расширить пространство

Дизайнеры утверждают, что жёлтый заряжает оптимизмом и способствует хорошему аппетиту. Это будет уместно в рамках кухни. Также этот цвет делает помещение более светлым. Такой ход оценят владельцы тех кухонь, где редко бывает солнечно. Жёлтый поможет создать теплую атмосферу, даже если на улице будет лютый мороз!

С помощью цветового воздействия можно визуально расширить пространство. Это как раз тот вариант, когда с помощью правильного выбора цвета в интерьере можно решить проблему маленькой кухни. Кроме этого, жёлтый цвет делает предметы объемными, помогает правильно расставить акценты.

Именно мебель способна задать атмосферу в комнате, сделать её теплой и солнечной! Поэтому смело можно приобретать кухонный гарнитур жёлтого цвета!

Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск