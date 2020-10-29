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Метель и похолодание до -10 °С обещают синоптики 29 октября в Бердске

07:30 29.10.2020 Фото: pixabay
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Ветер западный переходом на северо-западный ночью 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 4-9 м/с местами порывы до 16м/с.

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Будьте осторожны, на дорогах гололедица

Метеорологическая обстановка в Бердске: переменная облачность, в отдельных районах небольшой, ночью по востоку местами умеренный снег.
Ночью в отдельных районах метели, гололедные явления. Утром местами изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный переходом на северо-западный ночью 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 4-9 м/с местами порывы до 16м/с.

Температура воздуха ночью: -5, -10°С, при прояснениях до -17°С, днем: 0, -5°С, местами до -10 °С.

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