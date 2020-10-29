Метеорологическая обстановка в Бердске: переменная облачность, в отдельных районах небольшой, ночью по востоку местами умеренный снег.
Ночью в отдельных районах метели, гололедные явления. Утром местами изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный переходом на северо-западный ночью 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 4-9 м/с местами порывы до 16м/с.
Метель и похолодание до -10 °С обещают синоптики 29 октября в Бердске
07:30 29.10.2020
Ветер западный переходом на северо-западный ночью 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 4-9 м/с местами порывы до 16м/с.
Метеорологическая обстановка в Бердске: переменная облачность, в отдельных районах небольшой, ночью по востоку местами умеренный снег.
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От редакции
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