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Дефицит какого витамина выявили у 82% заражённых COVID-19, узнайте

08:45 29.10.2020 Фото: pixabay
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В организме пациентов одной из испанских клиник с подтвержденным диагнозом COVID-19 у более чем 80% был недостаток витамина D

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Существует два типа витамина D: эргокальциферол (витамин D2) и холекальциферол

Врачи обнаружили, что более 80% пациентов, которые попали в одну из больниц испанского города Сантандер с легкими или тяжелыми формами коронавирусной инфекции во время первого пика эпидемии, страдали от нехватки витамина D в организме. Статью с результатами исследования принял к публикации Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

"Из результатов нашей работы следует, что нужно отслеживать случаи нехватки витамина D и компенсировать их. Это важно для пожилых людей и хронических больных, которые особенно уязвимы перед COVID-19. Кроме того пищевые добавки с витамином D нужно рекомендовать пациентам, которые уже заразились коронавирусом нового типа. Это положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета", – рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Кантабрии (Испания) Хосе Эрнандес.

Практически с начала вспышки коронавирусной инфекции ученые со всего мира пытаются понять, какие факторы влияют на вероятность тяжелых форм COVID-19 или гибели от этой болезни. В частности, за последние месяцы биологи выяснили, что вероятность гибели от COVID-19 в четыре раза повышают болезни сердца и сосудов.

Согласно другому исследованию между нехваткой витамина D и повышенной вероятностью гибели от коронавирусной инфекции есть статистическая связь. По мнению авторов этой работы, подобная закономерность может объяснять различия в соотношении количества погибших больных в Италии и некоторых других стран. К схожим выводам позже пришли и ученые из США, однако многие медики сомневаются, что такая связь существует.
Витамин, вирус и воспаления
Изучая состояние двух сотен пациентов, которые попали в клинику Университета Кантабрии весной и в начале лета этого года, профессор Эрнандес и его коллеги получили новые подтверждения того, что недостаток витамина D в организме человека может усугубить симптомы коронавирусной инфекции.

Среди этих пациентов были как люди с относительно легкой формой COVID-19, так и те, кто попал в реанимацию и нуждался в аппарате искусственной вентиляции легких. Данные испанских медиков говорят, что в обоих случаях в организме подавляющего большинства больных, более 80% пациентов клиники, наблюдался низкий уровень витамина D.

При этом у мужчин его концентрация была значительно, чем у женщин. Это может объяснять, почему они более подвержены заражению SARS-CoV-2 и чаще умирают при тяжелых формах коронавирусной инфекции.

Ученые предполагают, что эти различия могут быть связаны с тем, что молекулы витамина D помогают подавлять воспаления в сосудах, сердце и других критически важных органах. Эти воспаления представляют собой главную угрозу для жизни человека при заражении коронавирусом SARS-CoV-2. О возможной пользе витамина D при COVID-19 говорит и то, что концентрация биомаркеров воспаления в крови пациентов с низкой концентрацией этого витамина была выше, чем у зараженных коронавирусаом без подобных проблем.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение этих взаимосвязей поможет им понять, насколько сильно недостаток витамина D связан с тяжестью коронавирусной инфекции, а также выработать меры, которые бы позволили замедлить распространение COVID-19 по миру.

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