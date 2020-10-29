Убил лейтенанта полиции боевой петух

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от потери крови.

Петушиные бои — азартный вид спорта, пользующийся большой популярностью у жителей Филиппин.

В провинции Северный Самар, Филиппины, лейтенант скончался на службе в результате нападения боевого петуха.

Офицер полиции муниципалитета Сан-Хос Кристиан Болок (Christian Bolok) устроил обыск помещения, где проводились незаконные петушиные бои. Птица с прикрепленным к ноге лезвием ударила лейтенанта в левую ногу и повредила ему бедренную артерию. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от потери крови.

В ходе рейда полиция задержала трех человек, причастных к петушиным боям, и конфисковала семь боевых петухов. Патрульные также идентифицировали трех других подозреваемых, которым удалось сбежать.

Петушиные бои — азартный вид спорта, пользующийся большой популярностью у жителей Филиппин. Участники делают ставки на исход сражения двух специально обученных петухов, вооруженных острыми металлическими шпорами. На время пандемии власти запретили организовывать петушиные бои, чтобы предотвратить массовое скопление людей.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида крупная нелетающая птица казуар напала на своего хозяина-фермера и убила его. Экзотическое животное выставили на аукцион, чтобы исполнить последнее желание его хозяина.

Источник: Lenta