Фото: Откройте проход по нашему тротуару. Я не думаю, что рабочие БЭМЗа как-то загадили территорию Бердского кадетского корпуса

Рабочие ДВУХ заводских площадок по этому тротуару попадали на свои рабочие места. Теперь всем приходится идти в обход, по бордюрам, обходя лужи и грязь.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Я:

Бердский кадетский корпус с конца лета перекрыл тротуар, который проходит через его территорию и которым ВСЕГДА, с момента постройки 38 училища пользовались работники БЭМЗа. Рабочие ДВУХ заводских площадок по этому тротуару попадали на свои рабочие места. Теперь всем приходится идти в обход, по бордюрам, обходя лужи и грязь. Потом по грязи вдоль дороги и мчащихся машин, к пешеходному переходу. Некоторые помоложе перелезают через 2 забора. А ведь этот тротуар специально строили для работников завода. Теперь по этой разбитой дороге утром и после 17 идет поток рабочих, а на встречу сигналя, едут машины с руководством кадетского корпуса. Пожалуйста, откройте проход по нашему тротуару. Я не думаю, что рабочие завода как-то загадили вашу территорию.