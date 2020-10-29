Поймали 12 безмасочников за неделю на 29 октября 2020 в Бердске. В каких местах "облава", узнайте

Безмасочников ловят в Бердске

За период с 15 октября 2020 года по 28 октября 2020 года Бердским городским судом Новосибирской области рассмотрено 12 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно находились без гигиенических масок в общественных местах: пятеро в магазине, четверо на остановке общественного транспорта, один в маршрутном такси, один на перроне станции г. Бердск, один – осуществлял перевозку пассажиров в маршрутном автобусе. Из них четверым назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 руб. каждому, остальным – в виде предупреждения.