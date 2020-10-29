«Маска - элемент уважения к окружающим людям»: Ответственно соблюдать защитные меры призвал Травников

Губернатор Андрей Травников призвал жителей региона ответственно соблюдать защитные меры, препятствующие распространению коронавирусной инфекции.
«Что касается масочного режима, то здесь подход довольно жесткий. В начале мая мы ввели масочный режим как рекомендательную меру, а в конце мая стали последовательно спрашивать за его нарушение. И сегодня эти меры требуется соблюдать – спрос будет достаточно жесткий, причем как с граждан, так и с руководителей, владельцев транспортных средств, в общественном транспорте, торговых объектах, где находится посетитель без маски. Напомню, штрафы очень приличные. Контроль будет только ужесточаться, потому, что у нас выбора нет – или мы научимся соблюдать элементарные меры санитарной безопасности или мы вынуждены будем вернуться к ограничительным мероприятиям.
В целом уровень ответственности растет, мы это видим, но есть отдельные нарушители, которые почему-то считают, что это требование не для них. Хочу еще раз обратиться ко всем новосибирцам – требования санитарной безопасности, которые утверждены Роспотребнадзором, которые требует соблюдать Правительство региона, они элементарные – дезинфекция рук, социальная дистанция, ношение масок и наблюдение за своим здоровьем. Просьба все эти меры соблюдать, уважительно относиться к окружающим. Даже если вы считаете, что у вас уже иммунитет, вы переболели, маска – это элемент уважения к тем людям, которые находятся рядом. Хотелось бы напомнить, что традиционные ОРВИ и грипп тоже передаются воздушно-капельным путем. Наша задача – сдержать эпидемию не только COVID-19, но и эпидемию ОРВИ и гриппа. Это тоже колоссальная нагрузка на нашу медицину. Если мы этом году сможем не допустить эпидемии ОРВИ, у наших медиков останутся возможности и время для оказания помощи тяжёлым пациентам с COVID-19», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников в прямом эфире.
Для справки
18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».
В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.
Документы опубликованы на сайте Правительства Новосибирской области.
В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Актуальная информация публикуется в официальном канале.
Для граждан разработан специальный порядок обращения за медицинской помощью при симптомах вирусной инфекции.
Источник:nso