«Маска - элемент уважения к окружающим людям»: Ответственно соблюдать защитные меры призвал Травников

В целом уровень ответственности растет, мы это видим, но есть отдельные нарушители, которые почему-то считают, что это требование не для них.

В начале мая мы ввели масочный режим как рекомендательную меру, а в конце мая стали последовательно спрашивать за его нарушение.

Губернатор Андрей Травников призвал жителей региона ответственно соблюдать защитные меры, препятствующие распространению коронавирусной инфекции.

«Что касается масочного режима, то здесь подход довольно жесткий. В начале мая мы ввели масочный режим как рекомендательную меру, а в конце мая стали последовательно спрашивать за его нарушение. И сегодня эти меры требуется соблюдать – спрос будет достаточно жесткий, причем как с граждан, так и с руководителей, владельцев транспортных средств, в общественном транспорте, торговых объектах, где находится посетитель без маски. Напомню, штрафы очень приличные. Контроль будет только ужесточаться, потому, что у нас выбора нет – или мы научимся соблюдать элементарные меры санитарной безопасности или мы вынуждены будем вернуться к ограничительным мероприятиям.

В целом уровень ответственности растет, мы это видим, но есть отдельные нарушители, которые почему-то считают, что это требование не для них. Хочу еще раз обратиться ко всем новосибирцам – требования санитарной безопасности, которые утверждены Роспотребнадзором, которые требует соблюдать Правительство региона, они элементарные – дезинфекция рук, социальная дистанция, ношение масок и наблюдение за своим здоровьем. Просьба все эти меры соблюдать, уважительно относиться к окружающим. Даже если вы считаете, что у вас уже иммунитет, вы переболели, маска – это элемент уважения к тем людям, которые находятся рядом. Хотелось бы напомнить, что традиционные ОРВИ и грипп тоже передаются воздушно-капельным путем. Наша задача – сдержать эпидемию не только COVID-19, но и эпидемию ОРВИ и гриппа. Это тоже колоссальная нагрузка на нашу медицину. Если мы этом году сможем не допустить эпидемии ОРВИ, у наших медиков останутся возможности и время для оказания помощи тяжёлым пациентам с COVID-19», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников в прямом эфире.

Для справки

18 марта Правительство Новосибирской области приняло постановление №72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». 27 марта Губернатор Андрей Травников подписал постановление №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

В соответствии с действующей редакцией документа, на территории Новосибирской области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании). Также масочный режим предусмотрен для зрителей театров, кинотеатров, концертных организаций.

Документы опубликованы на сайте Правительства Новосибирской области.

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Актуальная информация публикуется в официальном канале.

Для граждан разработан специальный порядок обращения за медицинской помощью при симптомах вирусной инфекции.

Источник:nso