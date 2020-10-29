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Угрожали травматом и украли 12 500 рублей у прохожего подростки в Новосибирске

11:06 29.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ими оказались жители Кировского района в возрасте 16 и 18 лет.

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Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на прохожего

26 октября, у одного из домов по улице Комсомольской, двое неизвестных, угрожая 19-летнему прохожему предметом, похожим на пистолет, отобрали денежные средства в сумме 12500 рублей. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили приметы нападавших. Ориентировка была доведена до всех экипажей полиции, работающих на линии. Вскоре сотрудниками патрульно-постовой службы полиции подозреваемые были задержаны. Ими оказались жители Кировского района в возрасте 16 и 18 лет. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.
По данному факту СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (Разбой).

Источник: 54.мвд.рф

грабеж задержали ограбление
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