Угрожали травматом и украли 12 500 рублей у прохожего подростки в Новосибирске

Ими оказались жители Кировского района в возрасте 16 и 18 лет.

Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на прохожего

26 октября, у одного из домов по улице Комсомольской, двое неизвестных, угрожая 19-летнему прохожему предметом, похожим на пистолет, отобрали денежные средства в сумме 12500 рублей. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили приметы нападавших. Ориентировка была доведена до всех экипажей полиции, работающих на линии. Вскоре сотрудниками патрульно-постовой службы полиции подозреваемые были задержаны. Ими оказались жители Кировского района в возрасте 16 и 18 лет. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.

По данному факту СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (Разбой).

Источник: 54.мвд.рф