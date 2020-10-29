Опрос: На какую оценку водят автолюбители в Новосибирской области?

Вариант «Кол! Ад кромешный» наиболее популярен в республике Саха и Воронежской области – по 13% в каждом регионе, за ними в антирейтинге следует республика Бурятия – 12% и Москва – 10%.

46% новосибирцев водят на «троечку»

Автомобильный сайт Дром попросил оценить адекватность водителей своего города жителей России. В опросе приняло участие более 14 тысяч человек.

По его результатам 46% участников из Новосибирской области проголосовало за вариант «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего». Вторым по популярности стал ответ «Двойка, неадекваты преобладают, увы» – 20,5%, за вариант «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» проголосовало почти столько же – 20%. Самая низкая оценка «Кол» набрала 9% среди новосибирцев, а «Пятерку» автомобилистам своего города поставил лишь 4% респондентов.

Ответы в среднем по России отличаются: «пятерка» – 5%, «четверка» – 26%, «тройка» – 44%, «двойка» – 18%, «Ад кромешный» – 7%. Интересно, что по сравнению с таким же опросом в 2016 году автомобилисты стали водить хуже. Тогда положительные отметки «четыре и пять» суммарно набрали 37%, а в 2020 году – 31%.

Больше всего «отличников» ездит в Тюменской области – 10%, это в два раза чаще чем в среднем по стране. В 2016 году этот титул носили водители Ямала и Камчатки (по 13%). Вариант «Кол! Ад кромешный» наиболее популярен в республике Саха и Воронежской области – по 13% в каждом регионе, за ними в антирейтинге следует республика Бурятия – 12% и Москва – 10%.

«Мне нравится движение в Москве. В подавляющем большинстве ситуаций все предсказуемо и понятно, хорошая инфраструктура и дороги, поток тоже не спит. Пробки только. Зато в родной Ивановке, маневры выполняют медленно, не смотрят в зеркала и пытаются перестроиться в крыло. На мотоцикле меня почти не видят или игнорируют», – поделился один из участников опроса.

Источник: Пресс-служба Дрома