Выиграли 3-й матч подряд после серии поражений хоккеисты «Сибири»

«Сибирь» выиграла третий матч подряд после серии поражений

Хоккеисты из Новосибирска всухую обыграли на выезде магнитогорский «Металлург».

«Сибирь» приходит в себя после шестиматчевой серии поражений. Накануне новосибирцы одержали третью победу подряд. После «Трактора» и «Барыса», поверженных под сводами ЛДС «Сибирь» новосибирцы на выезде обыграли магнитогорский «Металлург». Всухую. 3:0.

Гости отличились по разу в каждом из периодов, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Дважды забил Егор Миловзоров, а победную точку в матче поставил Микаэдь Руохомаа.

После 22 матчей в регулярном сезоне КХЛ «Сибирь» занимает седьмое место в Восточной конференции, имея равенство баллов с нижегородским «Торпедо» — по 19. Однако у «Торпедо» еще два матча в запасе. Ближайшие соперники оторвались от новосибирцев на 8 баллов в турнирной таблице.

Следующий матч «Сибирь» сыграет 30 октября в Казани с лидером Восточной конференции — «Ак Барсом».

Источник: ndn.info