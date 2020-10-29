«Красную черту» по карабахскому вопросу Путину обозначил Эрдоган

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении.

Эрдоган указал Путину «красную черту» Турции на Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского коллегу Владимира Путина вместе решать проблему конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство Anadolu в Twitter.

«Я призвал совместно решить конфликт на Кавказе. Имел место позитивный разговор, мы рассказали о "красной черте" Анкары», — сказал турецкий лидер. Эрдоган также заявил, что сообщил российскому коллеге о «двух тысячах боевиков Рабочей партии Курдистана», воюющих в Карабахе на стороне Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал подготовку контрудара в Нагорном Карабахе. По словам политика, ответ Еревана «будет иметь сокрушительный эффект». Он указал, что народ Карабаха и армяне будут бороться за каждый миллиметр земли.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Карабах. По неофициальным данным СМИ, на стороне Азербайджана в боевых действиях принимает участие Турция. Баку и Анкара отрицают этот факт, но признают, что они — союзники.