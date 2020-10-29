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"У меня коронавирус": Заражены ли COVID-19 работники крупнейших предприятий Бердска?

12:27 29.10.2020, Яна Паукштис Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам замдиректора БЭМЗа Бориса Арутюнова, сейчас из его сотрудников болеют COVID-19 менее одного процента от общего числа сотрудников.

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Коронавирус добрался и до крупных заводов Бердска
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе продолжает оставаться напряженной: на вчерашний день, то есть на 28 октября, инфицировано 483 человека, ковидный госпиталь города, где лежит 121 пациент, просто переполнен, 13 летальных исходов зафиксировано за период пандемии.

«Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить, какова эпидемиологическая обстановка на ведущих предприятиях Бердска?

По словам замдиректора БЭМЗа Бориса Арутюнова, сейчас из его сотрудников болеют COVID-19 менее одного процента от общего числа бэмзовцов.

- Мы соблюдаем не только масочный режим, но и все необходимые требования по защите сотрудников от заболевания, - заявил Борис Арутюнов.

На «Сиббофарме», как рассказал директор Михаил Ефремов, сейчас у него есть только один сотрудник, заболевший ковидом.

- В данный момент этот сотрудник сидит дома и ждет, когда через 10 дней у него возьмут повторный анализ на вирус. А вот заболевших ОРЗ у нас много, около 30 человек, - пояснил Михаил Ефремов. - Чтобы не допустить распространения вируса, мы закупили для всех маски, обрабатываем помещения, купили и установили обеззараживатели.

В Бердском ПАТП, по словам директора Елены Бороздиной, ситуация пока спокойная:

- Всех управленцев и бухгалтерию мы перевели на удаленный режим работы, водителям закупили месячный запас масок с тем расчетом, чтобы они могли менять их каждые три часа. На прошлой неделе у нас прошла внеплановая проверка Роспотребнадзора и наше предприятие было отмечено с хорошей стороны, - похвалилась Елена Бороздина.

А вот в администрации мониторинг бердских предприятий и учреждений на соблюдения ими мер борьбы с пандемией не проводят.

- Предприятия перед нами не отчитываются, у нас и полномочий нет требовать такое от них, - сказала заместитель главы администрации по вопросам экономического развития Жанна Шурова, - это прерогатива Роспотребнадзора.

От редакции: Дорогие читатели "Курьер. Среда. Бердск", если ваше предприятие захлестнула волна COVID-19, мы открыты к диалогу. Анонимному или откровенному.

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Сражены ли ковидом предприятия Бердска?

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