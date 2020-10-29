"По рангам": Новую систему начисления пенсий предложили ввести в Госдуме

Индексация пенсий должна будет происходить по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно, нужно ориентироваться на экономическую ситуацию.

В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий "по рангам"

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.

Парламентарий отметил, что даже специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии. По его мнению, начисление должно происходить по разрядам.

"Грубо говоря, минимальная пенсия - первого ранга, более повышенная - пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет", - сказал Калашников РИА Новости.

Он добавил, что индексация пенсий должна будет происходить по рангам, при этом не обязательно индексировать все ранги одновременно, нужно ориентироваться на экономическую ситуацию.

Депутат также подчеркнул, что в РФ было отменено участие людей в пенсионных накоплениях. Он напомнил о положительном, по его мнению, опыте Советского Союза, где люди платили на будущую пенсию со своей зарплаты один процент.

"Должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты, чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам", - считает Калашников.

Источник: РИА Новости