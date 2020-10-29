Второй человек Бердска: 43 дня назад горсовет возглавил брат крупнейшего в городе бизнесмена Владимир Голубев. Как работается?

Новому спикеру пришлось начать работу в условиях жестких ограничений из-за пандемии. Но депутатам придется исполнять наказы избирателей и принимать бюджет. Как справляются — в эксклюзивном интервью «Курьер. Среда. Бердск».

Владимир Голубев дважды избирался депутатом по округу в Южном микрорайоне

Спикер бердского горсовета Владимир Голубев 43 дня является вторым человеком в городе — по статусу, поскольку возглавляет представительный орган власти. Ему пришлось начинать работу в новой должности в условиях второй волны коронавируса. По его словам, пандемия поставила всех в жесткие рамки, но не спутала основные планы депутатов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 54-летнего Владимира Голубева, члена фракции «Единой России», избрали новым председателем депутатского корпуса 17 сентября 2020 года. После того, как его предшественник Валерий Бадьин на сентябрьских выборах прошел в законодательное собрание Новосибирской области и добровольно сложил с себя полномочия депутата и спикера бердского горсовета.

До это момента Голубев являлся заместителем Бадьина и возглавлял депутатский комитет по промышленности и предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью. Кстати, этот комитет всегда был одним из самых активных. Кроме того Владимир Алексеевич является депутатом округа №29, объединяющего жителей улиц Южного микрорайона.

Поэтому новичком во власти Голубева не назовешь. Он впервые избран в горсовет Бедска 9 лет назад. Сейчас он работает на освобожденной основе, то есть получает зарплату за председательство.

Согласно декларации о доходах в 2019 году он заработал 240 000 рублей. Он владеет пополам с супругой земельным участком под индивидуальное строительство площадью 1010 кв. метров и жилым домом в 77 квадратов, а также автомобилем «Мазда 5» 2006 года выпуска. Жена Владимира Голубева показала годовой доход в 443 000 рублей и владение «Маздой 5» 2011 года выпуска. Кроме того, один из двоих несовершеннолетних детей спикера в 2019 году поимел доход в размере 6000 рублей.

Судя по всему, в кресле второго лица городской власти Голубев существенно повысит свое благосостояние. Экс-спикер Валерий Бадьин задекларировал за 2019 год свыше 1,5 млн рублей. При этом о доходах, кроме зарплаты председателя горсовета, сведений нет.

А еще Владимир Алексеевич известен тем, что является младшим братом крупнейшего и влиятельного бердского бизнесмена Виктора Голубева.

Как чувствует себя Владимир Голубев в новой должности и как работает горсовет в пандемию, - в эксклюзивном интервью «Курьер. Среда. Бердск».

Диагнозы и наказы

Вторая волна коронавируса внесла коррективы в работу депутатского корпуса Бердска. Треть народных избранников сейчас находятся на больничном в связи с выявленным у них COVID-19, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Поэтому приходится вносить коррективы в заседания депутатских комитетов и сессий.

Например, очередную сессию, намеченную на 29 октября, перенесли на 12 ноября. К тому времени, как полагает спикер горсовета Владимир Голубев, народные избранники выздоровеют и на заседании будет кворум. Хотя есть предложение проводить сессии во время пандемии в дистанционном режиме. Ведь вопросы, которые необходимо принимать представительной власти Бердска не терпят отлагательств. К примеру, принятие городского бюджета на 2021-й и два последующих года. Без этого город просто не сможет нормально существовать.

Скорректирована и другая работа бердских депутатов, в том числе с избирателями, когда после введения ограничительного режима всем следует не только носить маски и соблюдать 1,5-метровую дистанцию, но и ограничить очное общение. Председатель горсовета Владимир Голубев рассказал, что каждый депутат по-своему строит работу на округе в условиях коронавируса.

- У меня лично встреч в последнее время с избирателями нет. Общаемся по телефону в большинстве своем. Как у других, - дело каждого. Может, кто-то вообще не хочет встречаться со своими избирателями. И заставить я их не могу, - прокомментировал Владимир Алексеевич «Курьер. Среда. Бердск» 28 октября.

Наказы избирателей, очевидно, не смогут исполнить все, что планировали на 2020 год. Ведь более 7 месяцев город находится то на самоизоляции, то в разного рода ограничениях, связанных в том числе с закрытием предприятий и учреждений, что сказывается, безусловно, на пополнении бюджета. Но, по мнению спикера горсовета, сваливать все на пандемию коронавируса не стоит.

- Уменьшить количество наказов мы никак не можем, поскольку они приняты еще 4 года назад (после избрания нынешнего состава Совета депутатов — прим. ред.). Выбросить из списка ничего невозможно, кроме уже исполненных. Случается, что не все исполняем. Я не знаю, как другие, но я предупреждал своих избирателей о том, что невозможно выполнить все на 100%. Это утопия. Безотносительно к пандемии. И это неправильно, если мы будем говорить, что что-то не исполнили из-за коронавируса. В моем понимании, это не повод для неисполнения. Да, бюджет меньше, всегда есть какие-то сложности. Хотя, конечно, свою печать и весьма существенную наложила эта ситуация, - высказался спикер.

Бюджет на дистанционке

План работы горсовета на второе полугодие был утвержден еще в июне. И ни один вопрос не сняли с повестки из-за сложных условий работы, подчеркнул Голубев. До конца 2020 года у бердских депутатов осталось две очередных сессии — 12 ноября и 17 декабря. На последней предстоит рассмотреть один из важнейших вопросов — бюджет. Но к работе над ним еще не приступали.

- Были предварительные наметки. Чтобы нам предметно начать говорить о бюджете, нужно, чтобы его сначала хотя бы в первом чтении приняло законодательное собрание. Тогда мы сможем хотя бы о чем-то мечтать. У нас бюджет дотационный, и мы не знаем, сколько денег нам дадут, - констатировал Владимир Алексеевич, отметив, что город надеется, что область даст больше средств с учетом уменьшения собственных доходов из-за снижения налоговой базы в период закрытия предприятий в первую волну пандемии.

В режиме ограничений работают и депутаты. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 10 человек из 30 заразились коронавирусом, что затрудняет возможность проводить заседания депутатских комитетов и собственно сессий. На ноябрьской рассмотрят вопрос о дистанционном голосовании, чтобы все-таки принять бюджет следующего года. Пока депутаты готовятся к ноябрьскому заседанию по домам. Им раздали документы и, как надеется спикер горсовета, до 12 ноября удастся обсудить вопросы очередной сессии в очном формате на комитетах.

На удаленке работает и аппарат депутатского корпуса. По словам Владимира Голубева, на работу выходит лишь один человек. Маски и другие меры защиты обязательны.

В ответе за 4 округа

Несмотря ни на что, новый председатель горсовета положительно оценивает работу депутатского корпуса за 2020 год.

- Конечно, работать в условиях пандемии труднее. Я думаю, что все в такой же непростой ситуации. Многое планируешь на лето сделать для своего округа. А лето выдалось жарким, но бестолковым. Сделать практически ничего не удалось, кроме как запустить школу на моем округе в Южном микрорайоне, - рассказал Голубев, который всего 43 дня возглавляет бердский депутатский корпус.

Он сменил на посту спикера Валерия Бадьина, ушедшего в региональный парламент после сентябрьских выборов. Бадьин, напомним, победил по областному одномандатному округу №12 от «Единой России». Владимир Голубев до этого был заместителем председателя горсовета. А сейчас, кроме руководства местной представительной властью, он несет ответственность за три округа, оставшиеся без депутатов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», добровольно и досрочно сложил с себя полномочия в связи со сменой места жительства Виктор Мысак. Андрей Никулин и Валерий Бадьин стали депутатами других уровней и тоже отдали мандаты.

Владимир Голубев рассказал, что 30 вместо 33 депутатов, положенных по Уставу, в Бердске будут работать еще почти год — до следующих местных выборов, которые намечены на сентябрь 2021 года.

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