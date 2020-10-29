На сколько продлят налоговые каникулы для бизнеса в России, стало известно

Время и деньги: налоговые каникулы для МСП планируют продлить на полгода

Отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей планируют продлить до 1 апреля, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Известий», подлинность документа подтвердил близкий к кабмину источник). Весной эта мера поддержки была введена в качестве антикризисной для 12 сфер, сейчас каникулы предусмотрят лишь для части из них — общепита, учреждений культуры, организаторов выставок и компаний, оказывающих населению бытовые услуги. По словам двух собеседников «Известий» в правительстве, принципиальное решение о продлении отсрочек принято, но конкретные детали и список отраслей могут еще измениться. Эксперты уверены: для того чтобы отсрочки принесли максимальный эффект, необходимо отбирать компании не по формальным, а по фактическим критериям.

Новый список

Предприятиям предлагается предоставить отсрочку до 1 апреля 2021 года по уплате большей части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых) и страховых взносов за март и I квартал 2020 года, следует из протокола совещания у Андрей Белоусова.

В список отраслей, для которых планируют предусмотреть этот вид поддержки, вошли:

культура, организация досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность (за исключением санаторно-курортной);

общественное питание;

организация конференций и выставок;

предоставление бытовых услуг населению (салоны красоты, химчистки и т.д.).

Отсрочку по уплате налогов МСП из пострадавших отраслей получили в апреле 2020 года. Тогда им разрешили не перечислять в бюджет аналогичные виды платежей также за март и I квартал. Кроме этого, отдельные послабления предоставили микропредприятиям, а сроки по платежам с прибыли за 2019 год сместили на полгода. Затем компаниям дали каникулы по налогам и за II квартал, которые в результате простили.

Список отраслей, которые могли претендовать на отсрочки, тогда был значительно шире. В него входили организации из сферы туризма, гостиницы, транспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, стоматологические клиники, ритейл, образовательные учреждения.



Как пояснил «Известиям» один из источников, поддержку сейчас планируется предоставить тем компаниям, которые восстановились значительно хуже остальных. Отели, авиа- или железнодорожное сообщение, по словам собеседника, запущены и чувствуют себя относительно нормально.

— Принципиальное решение о продлении отсрочек принято, но детали, список отраслей пока обсуждаются, — пояснил источник «Известий».

— Есть установка, чтобы налоговые меры не оказались слишком дорогими, поэтому, скорее всего, под продление попадет меньше компаний, чем весной. В противном случае льготы не будут реализованы, — отметил другой собеседник «Известий».

Налоговые льготы оказались востребованными: общий объем отсроченных платежей составил более 217 млрд рублей, оценивали ранее в правительстве, а в ФНС заявляли, что мерами налоговой поддержки МСП (правда, с учетом самозанятых) воспользовались в 117 тыс. случаев.

В октябре наступил срок платежа по отсроченным налогам, но значительная часть бизнеса оказалась к этому не готова, сообщили ранее в Центре стратегических разработок. По данным ЦСР, каждой пятой российской компании оказалось нечем платить из-за финансовых проблем.

«Известия» направили запросы представителю Андрея Белоусова, а также в пресс-службы Минэка и Минфина с просьбой прокомментировать готовящиеся нововведения.

Разумный подход

Дополнительная отсрочка по налогам необходима, так как бизнес еще не восстановился от пандемии в полной мере и в целом находится в непростом положении, заявил глава «Опоры России» Александр Калинин. По итогам 2020 года малые предприятия недосчитаются как минимум 1 трлн рублей выручки, а вторая вспышка пандемии, которая накрывает Россию, грозит массовыми закрытиями. Поэтому наилучшим вариантом была бы отсрочка как минимум до конца апреля, и в первую очередь для общепита, отельного бизнеса и сферы услуг в целом, а также торговли непродовольственными товарами и арендного предпринимательства, уверен он. Именно в этих сферах сейчас наблюдается самое серьезное падение выручки, отметил Александр Калинин.

Правительство выбрало аналитически избирательный подход, и это справедливо, ведь есть отрасли, которые уже оправились от пандемического шока и вышли на нормальные показатели, заявил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Например, туризм смог компенсировать убытки благодаря закрытым границам, в то время как культурно-массовые мероприятия опять оказались под угрозой срыва из-за второго удара COVID-19.

Впрочем, не исключено, что многие фирмы не смогут заплатить налоги и через полгода, добавил эксперт. Поэтому весной может потребоваться еще одна отсрочка. Не допустить этого может массовая вакцинация россиян в начале 2021 года.

Концептуально отсрочка по налогам — эффективный инструмент, однако на практике им не смогла воспользоваться значительная часть бизнеса, которой он, по сути, полагался, отметил партнер Taxology Леонид Сомов. Подход к критериям отбора организаций, которые были вправе претендовать на поддержку, был слишком формальным. Если компания по основному коду ОКВЭД не попадала в список пострадавших, то никаких каникул к ней не применялось. Даже если фактически организация занималась именно той деятельностью, которая была включена в перечень правительства, пояснил он. В результате уже сейчас начинаются суды с налоговой: предприниматель уверен, что ему положена отсрочка и не платит налоги, ФНС настаивает на обратном.

Чтобы инструмент заработал, нужно смотреть, чем реально занимается бизнес, а не на его основной код ОКВЭД. В целом исключение ряда отраслей из списка пострадавших он считает логичным. Например, транспортными перевозками занимаются, как правило, крупные организации, у которых есть определенный запас прочности по сравнению с условными парикмахерскими.

Источник: Известия