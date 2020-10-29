На сколько продлят налоговые каникулы для бизнеса в России, стало известно

Отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей планируют продлить до 1 апреля, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Известий», подлинность документа подтвердил близкий к кабмину источник). Весной эта мера поддержки была введена в качестве антикризисной для 12 сфер, сейчас каникулы предусмотрят лишь для части из них — общепита, учреждений культуры, организаторов выставок и компаний, оказывающих населению бытовые услуги. По словам двух собеседников «Известий» в правительстве, принципиальное решение о продлении отсрочек принято, но конкретные детали и список отраслей могут еще измениться. Эксперты уверены: для того чтобы отсрочки принесли максимальный эффект, необходимо отбирать компании не по формальным, а по фактическим критериям.
Новый список
Предприятиям предлагается предоставить отсрочку до 1 апреля 2021 года по уплате большей части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых) и страховых взносов за март и I квартал 2020 года, следует из протокола совещания у Андрей Белоусова.
В список отраслей, для которых планируют предусмотреть этот вид поддержки, вошли:
культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность (за исключением санаторно-курортной);
общественное питание;
организация конференций и выставок;
предоставление бытовых услуг населению (салоны красоты, химчистки и т.д.).
Отсрочку по уплате налогов МСП из пострадавших отраслей получили в апреле 2020 года. Тогда им разрешили не перечислять в бюджет аналогичные виды платежей также за март и I квартал. Кроме этого, отдельные послабления предоставили микропредприятиям, а сроки по платежам с прибыли за 2019 год сместили на полгода. Затем компаниям дали каникулы по налогам и за II квартал, которые в результате простили.
Список отраслей, которые могли претендовать на отсрочки, тогда был значительно шире. В него входили организации из сферы туризма, гостиницы, транспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, стоматологические клиники, ритейл, образовательные учреждения.
— Принципиальное решение о продлении отсрочек принято, но детали, список отраслей пока обсуждаются, — пояснил источник «Известий».
— Есть установка, чтобы налоговые меры не оказались слишком дорогими, поэтому, скорее всего, под продление попадет меньше компаний, чем весной. В противном случае льготы не будут реализованы, — отметил другой собеседник «Известий».
Налоговые льготы оказались востребованными: общий объем отсроченных платежей составил более 217 млрд рублей, оценивали ранее в правительстве, а в ФНС заявляли, что мерами налоговой поддержки МСП (правда, с учетом самозанятых) воспользовались в 117 тыс. случаев.
В октябре наступил срок платежа по отсроченным налогам, но значительная часть бизнеса оказалась к этому не готова, сообщили ранее в Центре стратегических разработок. По данным ЦСР, каждой пятой российской компании оказалось нечем платить из-за финансовых проблем.
«Известия» направили запросы представителю Андрея Белоусова, а также в пресс-службы Минэка и Минфина с просьбой прокомментировать готовящиеся нововведения.
Разумный подход
Дополнительная отсрочка по налогам необходима, так как бизнес еще не восстановился от пандемии в полной мере и в целом находится в непростом положении, заявил глава «Опоры России» Александр Калинин. По итогам 2020 года малые предприятия недосчитаются как минимум 1 трлн рублей выручки, а вторая вспышка пандемии, которая накрывает Россию, грозит массовыми закрытиями. Поэтому наилучшим вариантом была бы отсрочка как минимум до конца апреля, и в первую очередь для общепита, отельного бизнеса и сферы услуг в целом, а также торговли непродовольственными товарами и арендного предпринимательства, уверен он. Именно в этих сферах сейчас наблюдается самое серьезное падение выручки, отметил Александр Калинин.
Правительство выбрало аналитически избирательный подход, и это справедливо, ведь есть отрасли, которые уже оправились от пандемического шока и вышли на нормальные показатели, заявил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Например, туризм смог компенсировать убытки благодаря закрытым границам, в то время как культурно-массовые мероприятия опять оказались под угрозой срыва из-за второго удара COVID-19.
Впрочем, не исключено, что многие фирмы не смогут заплатить налоги и через полгода, добавил эксперт. Поэтому весной может потребоваться еще одна отсрочка. Не допустить этого может массовая вакцинация россиян в начале 2021 года.
Концептуально отсрочка по налогам — эффективный инструмент, однако на практике им не смогла воспользоваться значительная часть бизнеса, которой он, по сути, полагался, отметил партнер Taxology Леонид Сомов. Подход к критериям отбора организаций, которые были вправе претендовать на поддержку, был слишком формальным. Если компания по основному коду ОКВЭД не попадала в список пострадавших, то никаких каникул к ней не применялось. Даже если фактически организация занималась именно той деятельностью, которая была включена в перечень правительства, пояснил он. В результате уже сейчас начинаются суды с налоговой: предприниматель уверен, что ему положена отсрочка и не платит налоги, ФНС настаивает на обратном.
Чтобы инструмент заработал, нужно смотреть, чем реально занимается бизнес, а не на его основной код ОКВЭД. В целом исключение ряда отраслей из списка пострадавших он считает логичным. Например, транспортными перевозками занимаются, как правило, крупные организации, у которых есть определенный запас прочности по сравнению с условными парикмахерскими.
Источник: Известия