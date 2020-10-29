Все выплаты и пособия до конца 2020 года семьям с детьми. Полный список

В 2020 году изменились сразу несколько видов пособий и выплат, которые положены семьям с детьми. Некоторые суммы проиндексировали, для отдельных видов выплат изменили условия, что-то отменили и больше не назначают.

Семьи с малышами получают поддержку от государства

В 2020 году изменились сразу несколько видов пособий и выплат, которые положены семьям с детьми. Некоторые суммы проиндексировали, для отдельных видов выплат изменили условия, что-то отменили и больше не назначают. Все, что об этом нужно знать родителям и на какие суммы они могут рассчитывать – подробно в материале сайта «Весь Искитим.



Пособие по беременности и родам

Это пособие еще называют декретными выплатами. На общих основаниях его получают работающие женщины, которые ждут ребенка. Пособие по беременности и родам назначают за 70 дней до и 70 дней после родов, иногда этот период удлиняется. За это время женщина получает средний заработок. Средний заработок считают исходя из доходов за два календарных года, которые предшествуют году назначения пособия. Если женщина уходит в декрет в 30 недель беременности в 2020 году, для расчета среднего заработка учтут доход за 2018 и 2019 годы. На минимальный размер декретных выплат влияет МРОТ, а на максимальный — предельная база для страховых взносов. Для декрета, который начался в 2020 году, эти суммы изменились.

Размер пособий по беременности и родам при обычных родах

Лимиты выплат В 2019 году В 2020 году Минимальная сумма

с учетом МРОТ 51 919 руб. 55 830,60 руб. Максимальная сумма 301 095,20 руб. 322 191,80 руб.

Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности

Если женщина встала на учет в первые 12 недель беременности, она может получить единовременное пособие. Его размер не зависит от среднего заработка. Каждый год сумму индексируют 1 февраля. В 2020 году размер индексации составил 3%. Сумма пособия с учетом повышения — 675,15 рубля. Размер выплаты определяют на дату начала отпуска по беременности и родам. Дата справки о постановке на учет не имеет значения. Если декрет начался в период с 1 февраля, пособие можно получить с учетом индексации.

Единовременное пособие при рождении ребенка

При рождении ребенка один из родителей может получить единовременное пособие. Это фиксированная федеральная выплата, которая не зависит от трудоустройства и заработка. С 1 февраля 2020 года она составляет 18 004,12 рубля. Сумма может быть больше с учетом районных коэффициентов.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Если кто-то из родителей или родственников сидит с ребенком и не работает, можно получать пособие по уходу. Его платят даже безработным или тем, у кого мало стажа. Как и в случае с декретными выплатами, размер этого пособия зависит от минимального размера оплаты труда, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего дневного заработка.

Если получатель пособия не работает, ему платят минимальную сумму. С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия составляет 6752 рубля. Теперь эта сумма не зависит от того, какой по счету ребенок.

Максимальная сумма с учетом среднего заработка составляет 27 984,66 ₽.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка

С 2020 года эта выплата положена семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на человека. Теперь ее можно получать, пока ребенку не исполнится три года. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года.

На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго — за счет материнского капитала.

Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет

Заявление можно оформить на портале Госуслуг. Выплата будет начисляться со дня трехлетия ребенка, но не ранее 1 января 2020 года. В Новосибирской области сумма равна 6 018,5 рублей. Что равно половине прожиточного минимума.

По 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет

Семьи с детьми смогут получать по 5 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Выплаты назначаются за апрель, май и июнь 2020 года всем детяс с российским гражданством. Стоит отметить, что на эту выплату могут рассчитывать семьи с детками, которым 3 года исполнилось в сентябре, октябре, ноябре 2020 года.

Материнский капитал

С 2020 года условия материнского капитала для семей с детьми значительно изменились. Теперь его можно получить на первого ребенка — если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей.

Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей.

Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей.

Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году.

Для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.

Пособие на детей до трех лет

С 2020 года ежемесячную компенсационную выплату в размере 50 рублей, которую могли получать трудоустроенные родители в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет, больше не назначают. Фактически ее заменили ежемесячной выплатой на первого и второго ребенка, продлив срок назначения этого пособия с 1,5 до 3 лет.