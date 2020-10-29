Ответит на 85 вопросов об увольнении медиков и бригадах "скорой" ЦГБ Бердска до 28 ноября 2020 министр Хальзов

Тогда то и станет известно - хватает ли машин скорой помощи, медиков и ковидных бригад во вторую волну коронавируса?

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов доложил о подготовке к эпидемии

«Курьер. Среда. Бердск» 27 октября составил официальный запрос в минздрав Новосибирской области на имя Константина Хальзова с 85 вопросами. Мы спросили об увольнение медицинского персонала в период пандемии и как восполняют нехватку кадров. Сколько ковидных бригад есть в Бердске, а сколько не хватает. Поинтересовались и количеством машин, которые перевозят людей , заражённых коронавирусом. Задали вопрос: сколько студентов, училищ и вузов, задействованы в Бердской ЦГБ для борьбы с COVID-19.

Вчера, 28 октября, «Курьер. Среда. Бердск» получил ответ на запрос от минздрава Новосибирской области от министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

- В связи с большим объёмом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных материалов сообщаем, что ответ на ваш запрос будет придавлен с отсрочкой в соответствие с законом Российской Федерации « О средствах массовой информации». Дата предоставления информации — не позднее 28.11.2020.

Запрос в министерство здравоохранения

Напомним, начиная с 7 июля редакция "Курьер. Среда. Бердск" тщетно пытается получить информацию о количестве умерших в каждом из районов Новосибирской области, ка желательно - с половозрастной статистикой, чтобы предоставить своим читателям полную картину пандемии. 7 июля редакция направила запрос в Минздрав с разбивкой по району. Из-за большого количества вопросов (их было около 20 - по каждому району Новосибирской области) и необходимостью аналитической информации, министр попросил отложение на месяц.

6 августа из министерства здравоохранения Новосибирской области пришел ответ: министр сообщил, что учет по районам в Минздраве не ведется из-за своеобразной системы маршрутизации. Статистику по полу и возрасту умерших министр предложил считать вручную по данным оперштаба.

Казалось бы, неужели на такой ответ министру понадобился месяц? Редакция "Курьер. Среда. Бердск" не опустила руки в стремлении узнать подобную разбивку по регионам и направила министру следующий запрос, в котором было 195 вопросов. В нем редакция перечислила все больницы области и задала по каждой из них три вопроса: сколько пациентов в ней умерли от COVID-19, сколько госпитализировано с COVID-19 и у скольких подозрение на коронавирус в этой больнице. Этот запрос редакция направила министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову 6 августа.

Повторить

- В связи с большим объемом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных материалов сообщаем, что ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой в соответствии с законом о СМИ. Дата предоставления информации - 6 ноября 2020 года, - сообщил министр Хальзов 10 августа с опозданием. Учитывая, что запрос был направлен 6 августа, просьба об отсрочке должна была прийти до 9 августа.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает надежду, что ответ, который она получит 6 ноября, будет более содержателен чем полученный 6 августа.

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