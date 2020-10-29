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ИКЕА и другие ТРК закроют ли на карантин из-за COVID-19 в Новосибирске и Бердске в 2020 году. Каковы шансы

15:05 29.10.2020, Яна Паукштис Фото: pixabay.com
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Владелицы магазинов и ТРК, как черт от ладана, шарахаются от слова «закрытие».

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Магазин ИКЕА продолжит свою работу в ноябре.

Несмотря на развитие пандемии, магазины и ТРК не планируют закрываться в ноябре. Хотя некоторые ограничения в работе все же есть.

В полюбившемся бердчанам магазине ИКЕА, как видно из информации на официальном сайте магазина, не работают ресторан, бистро, детские и игровые комнаты, хотя сам магазин продолжает принимать посетителей и закрываться не собирается. Также, как и магазины "Леруа Мерлен".

В Бердске же магазины и ТРК и вовсе, как черт от ладана, шарахаются от слова «закрытие».

- Конечно, мы продолжим работу! - заявили «Курьер. Среда. Бердск» в ТЦ «Европа».

В обычном режиме также работают ТРК «Астор», «Ясная поляна» и «Эдем» в Академгородке.

Таким образом, пандемические ограничения коснулись пока только общепита.

Напомним, что, согласно постановления губернатора Андрея Травникова № 193 от 26 октября, предприятия общественного питания должны обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 метров, а также не кормить население с 00 часов 00 минут до 08 часов 00 минут (кроме тех заведений, что расположены на вокзалах, в гостиницах и аэропорте).

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