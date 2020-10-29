Кризис молодости: денег хватило лишь на еду и одежду молодым семьям в пандемию

Четверти новосибирских семей денег хватает только на еду

Главной финансовой жертвой коронавируса в России стали молодые семьи: двум третям из них во втором квартале 2020 года хватало денег только на покупку еды и одежды, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив опросные данные Росстата. Общая картина для всех российских семей выглядит лучше, но все равно крайне пессимистично - весь свой бюджет на питание и одежду тратит ровно половина домашних хозяйств.

Голодная весна

В апреле - июне доля российских семей, чьи доходы позволяют покупать лишь еду и одежду, увеличилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом с 49,5% до 49,9%. По их собственным оценкам, приобретать товары длительного пользования (например, бытовую технику и мебель) такие домохозяйства уже не могут.

Особенно много респондентов, заявивших о нехватке денег на товары, помимо еды и одежды, оказалось среди молодых семей (возраст супругов от 18 до 25 лет) - 64%. Во втором квартале 2019 года доля молодых пар, все деньги которых уходят на еду и одежду, была на треть меньше - 49,7%. Данная категория год назад была более благополучной по сравнению с многодетными, неполными семьями или семьями пенсионеров, однако в пандемический кризис молодые семьи оказались самой пострадавшей социальной группой.

Второй наименее финансово благополучной группой во время первой волны COVID-19 стали неработающие пенсионеры - среди них что-либо, кроме еды и одежды, не могли позволить себе 62,4% (годом ранее - 58,8%).

А вот семьи с детьми, напротив, стали жить лучше, особенно многодетные - среди них доля респондентов, заявивших о наличии трудностей при покупке товаров длительного пользования, сократилась в годовом выражении на десятую часть, до 50,5%. Это объясняется тем, что государственная антикризисная поддержка населения была сосредоточена прежде всего на семьях с детьми - родители дошколят и школьников смогли получить существенные по российским меркам выплаты.

В целом по стране ситуация с благосостоянием домашних хозяйств за год несколько улучшилась - доля самых бедных сократилась в пользу "середняков" и более обеспеченных. Так, доля беднейших семей, у которых не хватает денег даже на еду, снизилась в два раза - с 0,7% до 0,3%. А доля семей со средним достатком - тех, кто без затруднений приобретает товары длительного пользования, но не может позволить себе покупку автомобиля, квартиры или дачи - увеличилась на 0,7 п. п., до 33,4%. Доля же наиболее обеспеченных домохозяйств, которые могут ни в чем себе не отказывать, увеличилась на 0,1 п. п., до 2,8%. Молодые семьи стали заметным исключением из этой общей тенденции - их распределение по уровню благосостояния наоборот сместилось в сторону низкодоходных групп.

Жизнь наполовину

В 46 регионах нет денег на товары, помимо пищи и одежды, у более чем половины российских семей. Особенно велика доля таких домохозяйств в Республике Алтай (75,9%), Курганской области (73,7%), Астраханской области (73%), Ульяновской области (72,8%), Псковской области (71,3%), Орловской области (70,4%), Алтайском крае (68,9%), Тверской области (68,7%), Адыгее (68,6%) и Республике Марий Эл (68,3%). Меньше всего таких семей в Ямало-Ненецком автономном округе (19,3%), Саратовской области (22,5%), Ингушетии (25,4%), Ханты-Мансийском автономном округе (27,3%), Архангельской области (31,7%), Ивановской области (32,2%), Мурманской области (35%), Костромской области (35,1%), Забайкальском крае (36,2%) и Камчатском крае (36,3%).

В двух десятках регионов дела обстоят особенно плохо - пятой части семей хватает денег только на еду, покупать же одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги для таких домохозяйств уже затруднительно. Особенно тяжело приходится жителям Брянской области (в регионе доля семей, которым хватает денег лишь на еду, доходит до 33%), Забайкальского края (32,2%), Саратовской области (31,3%), Томской области (27,2%), Пензенской области (25,6%), Республики Тыва (25%), Башкортостана (24,1%), Ставропольского края (23,6%), Новосибирской области (23,5%) и Кабардино-Балкарии (22,3%).

"Во время первой волны пандемии особенно сильно пострадали молодые семьи. Этому способствовали несколько факторов. Во-первых, среди молодежи высока доля работников сферы услуг, которая понесла наибольший ущерб в связи с карантинными ограничениями и падением массового спроса. При этом молодые супруги, у которых еще нет детей, не получили той помощи, которую государство оказало семьям с детьми. Кроме того, при оптимизации штата достаточно часто под сокращение попадают молодые неопытные специалисты. Не будем забывать также, что у молодежи в большинстве случаев отсутствуют достаточные накопления на черный день.

Влияние коронавирусного кризиса на благосостояние населения оказалось крайне неравномерным: зарплаты сохранивших свои места работников крупных и средних предприятий выросли, в то время как заработки занятых в малом бизнесе и неформальном секторе, а также доходы предпринимателей обвалились. В результате усиление имущественного неравенства может стать одним из ключевых экономических и социальных последствий пандемии", - указывает президент FinExpertiza Елена Трубникова.