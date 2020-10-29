29.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Нашли коронавирус у летучих мышей, живущих в России

15:45 29.10.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Власти США обвиняют Пекин в распространении инфекции по всему миру.

% name% title
В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей в России

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, но какой именно тип вируса, говорить пока рано, сообщила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

В конце августа сообщалось, что Роспотребнадзор начал исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах России, проект должен помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.
"Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены "заодно",- сказала Сперанская.

Она уточнила, что летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые тоже могут быть переносчиками опасных для человека вирусов. Человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания, пояснила Сперанскся.
Исследование летучих мышей пока не завершилось, оно будет продолжаться еще около двух лет, подчеркнула специалист.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус летучая мышь пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что с ними делать?

Поросёнок Пётр, 29 октября 2020 16:00
На фото не мышь, а крылан в России-матушке рукокрылые не обитают.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Козыри в "секретной и очень грязной" войне России дал Лондон
16:02 29-10-2020
Козыри в
БердскВсе выплаты и пособия на детей до 3 лет в 2020 году. Полный список
15:52 29-10-2020
Все выплаты и пособия на детей до 3 лет в 2020 году. Полный список
«Я здоров»: Вылечился от COVID-19 Гоша Куценко
15:52 29-10-2020
«Я здоров»: Вылечился от COVID-19 Гоша Куценко
Поисковой продвижение сайтов
15:50 29-10-2020
Поисковой продвижение сайтов
Виды жилья для сдачи в аренду
15:49 29-10-2020
Виды жилья для сдачи в аренду
Как осуществляется профессиональная уборка после ремонта?
15:48 29-10-2020
Как осуществляется профессиональная уборка после ремонта?
Популярные услуги аутсорсингового call-центра
15:47 29-10-2020
Популярные услуги аутсорсингового call-центра
Самые выгодные тарифы Мегафон 2020
15:45 29-10-2020
Самые выгодные тарифы Мегафон 2020
Нашли коронавирус у летучих мышей, живущих в России 1
15:45 29-10-2020
Нашли коронавирус у летучих мышей, живущих в России
Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в ноябре 2020 года
15:44 29-10-2020
Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в ноябре 2020 года