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Ищет "стукача" среди медиков из-за проблем в "скорой" через тайные допросы главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, заявили в больнице

14:58 29.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам бердских медиков, их вызывают по одному, но они отказываются от «личного общения с начальством», а в коллектив оно не приходит. Медработники опасаются репрессий.

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После того, как «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал статью о бедственном положении отделения скорой помощи Бердской ЦГБ и ее сотрудников, в горбольнице начались «разборки». Об этом в четверг, 29 октября, в редакцию сообщили медики.

Напомним, что доведенные до отчаяния работники «скорой» обратились к губернатору и трудовую инспекцию, требуя своевременной и полной оплаты их труда. Они подробно изложили свои претензии «Курьер. Среда. Бердск»: в коронавирус работать стало гораздо сложнее, а главврач ЦГБ Алла Дробинскя, по их словам, продолжает «закручивать гайки», снижая зарплатные баллы и авансы.

В отделении скорой помощи, по оценке сотрудников, не хватает машин, оборудования, препаратов, людей, зарплаты, нет рации. В период пандемии заработки не выросли, а упали. Медики «пачками» заражаются коронавирусом, но не получают, как они считают, обещанных Путиным стимулирующих доплат за работу в условиях риска. Все это в конечном итоге отражается на качестве медицинской помощи, не случайно число жалоб на долгое ожидание «скорой» в последнее время увеличилось.

И вот, после подробного изложения проблем в «Курьер. Среда. Бердск» медиков стали по очереди вызывать к начальству.
- Все сказанное в статье — правда. И нас радует, что наконец-то проблемы озвучили публично. Только теперь Дробинская хочет видеть нас по одному. Но в коллектив не идет. Мы отказываемся от удовольствия разговоров с ней тет-а-тет. Она ищет, кто общается с журналистами, - рассказали в четверг медики бердской горбольницы.

Конечно, далеко не все готовы идти против начальства с открытым забралом. И медицинских работников можно понять. С одной стороны, в условиях тотального дефицита кадров в здравоохранении они не останутся без работы в случае увольнения. Но с другой, - у всех семьи, дети, кредиты, обязательства, которые завязаны на заработках. Возможные репрессии никому не нужны.

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От редакции

Может, лучше решать проблемы, чем искать рассказчика?

Аноним, 29 октября 2020 15:22
Держитесь ребята,мы с вами.

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