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Установят памятник умершему от ковида профессору в Новосибирске

17:15 29.10.2020 Фото: ndn.info
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Цезарь Петрович родился в 1933 году в белорусском городе Брест-над-Бугом.

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Цезарь Петрович Короленко умер на 86-м году жизни.

Сообщество психологов и психотерапевтов собирает деньги на установление памятника новосибирскому профессору Цезарю Короленко, умершему от коронавирусной инфекции.

«К нашему сообществу поступило обращение от наших коллег, Российской Психотерапевтической Ассоциации, с просьбой оказать поддержку в сборе средств на установленный памятник профессора Короленко», – говорится в сообщении Новосибирской ассоциации психологов.

Цезарь Петрович родился в 1933 году в белорусском городе Брест-над-Бугом. Жил и работал в Новосибирске.

Свою жизнь посвятил изучению психиатрии. Стал основателем направления аддиктологии — науки, изучающей зависимое поведение.

Работал в Новосибирском государственном медицинском университете, был членом редколлегии лондонского журнала «Антропология и медицина».

По последним данным, в Новосибирской области выявлено 16 939 случаев COVID-19. Умерли 578 человек. Выписаны с выздоровлением 14 088 пациентов.

COVID-19 коронавирус пандемия ученый Цезарь Короленко
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