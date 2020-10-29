Установят памятник умершему от ковида профессору в Новосибирске

Цезарь Петрович родился в 1933 году в белорусском городе Брест-над-Бугом.

Цезарь Петрович Короленко умер на 86-м году жизни.

Сообщество психологов и психотерапевтов собирает деньги на установление памятника новосибирскому профессору Цезарю Короленко, умершему от коронавирусной инфекции.

«К нашему сообществу поступило обращение от наших коллег, Российской Психотерапевтической Ассоциации, с просьбой оказать поддержку в сборе средств на установленный памятник профессора Короленко», – говорится в сообщении Новосибирской ассоциации психологов.

Цезарь Петрович родился в 1933 году в белорусском городе Брест-над-Бугом. Жил и работал в Новосибирске.

Свою жизнь посвятил изучению психиатрии. Стал основателем направления аддиктологии — науки, изучающей зависимое поведение.

Работал в Новосибирском государственном медицинском университете, был членом редколлегии лондонского журнала «Антропология и медицина».

По последним данным, в Новосибирской области выявлено 16 939 случаев COVID-19. Умерли 578 человек. Выписаны с выздоровлением 14 088 пациентов.