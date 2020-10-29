Сдать старые шины на переработку могут автомобилисты в Новосибирске

Новосибирским автомобилистам предложили сдать старые шины на переработку

Первые стационарные пункты по приему старых автомобильных шин на переработку появились в Новосибирске. Покрышки можно сдать бесплатно на трех АЗС «Газпромнефть».

Пункты приема старых шин появились в Новосибирске в рамках проекта «Зеленый — новый черный» сети АЗС «Газпромнефть» и компании «Альбион-С».

Как сообщили в пресс-службе «Газпромнефти», собранные на АЗС шины будут отправлены на завод, запущенный компанией «Альбион-С». Они там будут переработаны в резиновую крошку, которая используется при производстве покрытий детских и спортивных площадок.

Использованные покрышки можно бесплатно сдать на АЗС «Газпромнефть» в Новосибирске, где установлены специальные контейнеры для приема шин, по адресам, Аникина, 27, Немировича-Данченко, 136/1, Станционная, 98.

Проект «Зеленый — новый черный» был запущен в апреле 2019 года на АЗС в Санкт-Петербурге и Московской области. Целями проекта называют развитие культуры правильной утилизации шин, предотвращение загрязнения окружающей среды высокотоксичными отходами.

За 1,5 года автолюбители сдали на переработку более 900 тонн использованных автомобильных покрышек.

Источник: tayga.info