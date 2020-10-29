Воздушный компрессор: где и зачем используется?

Они необходимы во многих сферах промышленности и в быту. С помощью этих экономичных агрегатов функционирует широкий спектр пневматических инструментов — от простенького гайковерта до перфоратора высокой мощности. По назначению воздушные компрессоры бывают спиральными, поршневыми и винтовыми. Компрессоры в Алматы в любом случае можно присмотреть на специализированном сайте, где есть возможность без каких-либо проблем приобрести их в онлайн-режиме просто оформив заявку.
Сфера использования компрессоров разных видов
Говоря о стационарных агрегатах, можно выделить такие сферы промышленности, где их активно используют:
- металлургия;
- пищевая промышленность;
- газовые и нефтяные предприятия;
- химическая промышленность;
- транспортная отрасль.
Передвижные устройства нашли свое применение в строительной сфере при возведении зданий, дорог, в ремонтных и отделочных работах, энергетике, а еще в сфере обслуживания — медицина, мастерские, шиномонтажки.
Требования к промышленным воздушным компрессорам
В промышленности задействован наибольший модельный ряд компрессоров. К таким устройствам выдвигаемся три ключевых требования:
- Производительность не менее 450 – 75000л/мин. Обычном об этом свидетельствуют данные, которые указаны на самом приборе или в инструкции по техники безопасности. Главное, использовать компрессорное оборудование сугубо по назначению.
- Ресурс работы 3-6 месяцев. Про это также говориться в инструкции по эксплуатации, но в дополнительном порядке производитель еще и предоставляет гарантию на подобные агрегаты, поэтому в дополнительном порядке стоит все нюансы уточнят у менеджеров в сети перед покупкой.
- Стабильность давления на протяжении всего срока эксплуатации. Речь идет про способность агрегата осуществлять те функции, для которого его в принципе и произвели.
Так что для промышленности подходят воздушные компрессоры со встроенным двигателем внутреннего сгорания или с электропитанием.