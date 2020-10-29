Воздушный компрессор: где и зачем используется?

Воздушные компрессоры представляют собою устройства, основная задача которых — сжимание атмосферного воздуха для его последующей эксплуатации.

Они необходимы во многих сферах промышленности и в быту. С помощью этих экономичных агрегатов функционирует широкий спектр пневматических инструментов — от простенького гайковерта до перфоратора высокой мощности. По назначению воздушные компрессоры бывают спиральными, поршневыми и винтовыми. Компрессоры в Алматы в любом случае можно присмотреть на специализированном сайте, где есть возможность без каких-либо проблем приобрести их в онлайн-режиме просто оформив заявку.

Сфера использования компрессоров разных видов

Говоря о стационарных агрегатах, можно выделить такие сферы промышленности, где их активно используют:

металлургия;

пищевая промышленность;

газовые и нефтяные предприятия;

химическая промышленность;

транспортная отрасль.

Передвижные устройства нашли свое применение в строительной сфере при возведении зданий, дорог, в ремонтных и отделочных работах, энергетике, а еще в сфере обслуживания — медицина, мастерские, шиномонтажки.

Требования к промышленным воздушным компрессорам

В промышленности задействован наибольший модельный ряд компрессоров. К таким устройствам выдвигаемся три ключевых требования:

Производительность не менее 450 – 75000л/мин. Обычном об этом свидетельствуют данные, которые указаны на самом приборе или в инструкции по техники безопасности. Главное, использовать компрессорное оборудование сугубо по назначению. Ресурс работы 3-6 месяцев. Про это также говориться в инструкции по эксплуатации, но в дополнительном порядке производитель еще и предоставляет гарантию на подобные агрегаты, поэтому в дополнительном порядке стоит все нюансы уточнят у менеджеров в сети перед покупкой. Стабильность давления на протяжении всего срока эксплуатации. Речь идет про способность агрегата осуществлять те функции, для которого его в принципе и произвели.

Так что для промышленности подходят воздушные компрессоры со встроенным двигателем внутреннего сгорания или с электропитанием.