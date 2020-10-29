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Самые выгодные тарифы Мегафон 2020

15:45 29.10.2020
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Мегафон предлагает большое разнообразие тарифных планов для разных категорий абонентов.

Каждый имеет свои особенности и плюсы. Чтобы подобрать оптимальный для себя вариант, необходимо ознакомиться с особенностями нескольких вариантов, взвесить все за и против, проанализировать выгоды исключительно для своей ситуации. Посмотрим на рейтинг лучших предложений от Мегафон. По следующей ссылке: https://sim-trade.ru/tariff/megafon/ есть возможность без каких-либо проблем прочитать дополнительную информацию, которая сможет помочь выбрать действительно выгодной тариф для дальнейшего использования. Так, по итогу каждый пользователь точно будет доволен выбором, ведь тарифов есть очень много и каждый сможет подобрать в зависимости от собственных финансовых возможностей.

Предложения без абонентской платы: ТОП-4 тарифа

Если вы находитесь в поиске действительно бюджетных тарифных планов, тогда обратите внимание на следующие варианты от Мегафона:

  1. Переходи на ноль. Подходит вам, если вы используете телефон в большей мере для звонков и хотите платить за осуществленные действия. Тариф состоит из шести пакетов по 5 мин. в день для вызовов на стационарные и мобильные телефоны в городе. Доступно 100МБ Интернета, на сутки — 10 пакетов по 20 руб.
  2. Посекундный. Оплата одинаковая для звонков любых компаний, оплата начисляется за каждую секунду. Подходит тем, кто не нуждается в полноценном пакете с множеством услуг.
  3. Вокруг света. Для путешественников, которые не хотят быть ограниченными в звонках, где бы они ни находились.
  4. Теплый прием. Самый выгодный вариант для осуществления звонок в страны СНГ и Азии. Оплата происходит исключительно по факту.

Если вы не нашли для себя подходящий тариф, возможно, вам понравится одно из предложений с абонентской платой.

Тарифные планы с абонентской платой

Лучшими вариантами от Мегафон в категории «с абонентской платой» считается линейка тарифов «Включайся». Она состоит из 7 разных предложений «Смотри», «Смотри Плюс», «Общайся», «Слушай», «Пиши», «Говори» и «Премиум». Из названия уже понятно, какой тариф подходит именно вам. Узнайте больше о каждом предложении на официальном сайте Мегафон.

тарифы Мегафон
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