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Как осуществляется профессиональная уборка после ремонта?

15:48 29.10.2020
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После того, как ремонт в жилище, наконец-то завершен, приходится задуматься еще об одном важном этапе перед эксплуатацией помещения — об уборке.

После всегда остается пыль, мусор и грязь. Глаза это не радует, но ничего не поделаешь. Нужно собрать все свои оставшиеся силы, чтобы навести чистоту перед расстановкой мебели. Или, можно, доверить работу профессиональной клининговой службе, которая выполнит все очень быстро и качественно. По следующей ссылке: https://uborka.com.ua/posle_remonta у каждого есть возможность без проблем позаботиться о своем жилище, потому что профессиональная клининговая компания обязательно займется быстрой и строгой уборкой за кратчайшие сроки и просто уберет все, что не нужно, чтобы валялось под ногами.

Что касается ценовой политики, то, конечно же прейскурант с ценами можно посмотреть без каких-либо проблем в онлайн-режиме на специализированном сайте, где можно еще найти дополнительную, интересную и важную информацию о том, каким образом сотрудники делают уборку, с какой техникой приезжают к владельцу, а также какие средства используют в ходе процедуры очищения.

Этапы уборки помещения после ремонта: на что стоит обратить внимание?

Специалисты проведут уборку в несколько этапов:

  1. Соберут, упакуют и вывезут мусор.
  2. Подготовят помещение к уборке.
  3. Удалят со всех поверхностей пыль, грязь, остатки клея и другие серьезные загрязнения.
  4. Помоют и отполируют напольные покрытия. Если нужно — выполнят шлифование.
  5. Проведут влажную уборку.
  6. Помоют и обработают гигиеническими средствами санузлы и ванную комнату.
  7. Выполнят химчистку текстильных поверхностей и мебели.
  8. Помоют и отполируют оконные конструкции.

Если уборка выполняется в коттедже или в частных домах, то она подразумевает собою чистку не только внутренней части здания, но и наружной.

 Причины воспользоваться услугами профессионалов клининговой службы

Если в помещении выполнялся капитальный ремонт, можно, конечно, убрать весь мусор своими силами. Только на это уйдет много времени, энергии и денег. Чтобы провести полноценную уборку, понадобятся специальные инструмента, профессиональные моющие и чистящие средства, а иногда — даже специализированное оборудование. Все это и есть у клининговой компании. Вот к ее услугам и стоит прибегнуть по завершении ремонта.

уборка после ремонта
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