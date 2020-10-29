29.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Виды жилья для сдачи в аренду

15:49 29.10.2020
0

Вложение средств в недвижимость – один из самых надежных вариантов обеспечить себе финансовые гарантии на будущее.

Доход на аренде квартир в Киеве не уступает по эффективности депозитным вкладам. Но для получения максимальной прибыли, нужно подходить к вопросу, исходя из практичности, и первое правило – покупать квартиру не следует, опираясь на собственные вкусовые предпочтения и требования. Важно ориентироваться на потенциальных квартиросъемщиков, причем на конкретную их категорию.

Виды недвижимости под сдачу

Все съемное жилье в украинской столице можно условно разделить на несколько категорий. Во-первых, это так называемые «бабушкины» квартиры – самые дешевые. Они могут быть расположены как на окраине вдали от метро, крупных магазинов, так и в историческим центре города, во втором случае – обычно в старом доме. В таких помещениях давно не обновлялся ремонт, уровень комфорта проживания в них невысок. Однако желающих снять квартиру в Киеве такого вида тоже немало – это небогатые студенты и трудовые мигранты.

Выше цена аренды квартиры в Киеве у вариантов эконом-класса с недавним и аккуратным, но чаще всего недорогим ремонтом. Мебель в них не всегда новая, как и бытовая техника, но они всегда исправны. Такое жилье обычно располагается достаточно далеко от центра, потому стоит недорого, и найти для нее жильцов не составит труда, независимо от длительности аренды: снять квартиру в Киеве в этой ценовой категории – наиболее много.

Жилье среднего класса – это обычно квартиры с одной-двумя комнатами, с современным свежим ремонтом, красивой и удобной мебелью, всей необходимой бытовой техникой. Оно располагается уже более удобно – в хорошем районе, около транспортной развязки и пользуется высоким спросом у студентов и молодых семей. Такое же жилье, но с 2-3 комнатами, более популярно у семей с детьми.

Самые дорогие варианты – жилье премиум-класса со стильным дизайнерским ремонтом, целым комплектом мебели и техники, расположенное в центре столицы. Найти в такие апартаменты жильцов на продолжительное время сложно, потому их целесообразно приобретать для сдачи в аренду посуточно. Особенном спросом будут пользоваться помещения недалеко от крупных офисных центров, известных учебных заведений, достопримечательностей. Однако стоит понимать, что даже у самой удачной квартиры могут быть периода простоя, а это – недополученная прибыль.

аренда квартир
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Козыри в "секретной и очень грязной" войне России дал Лондон
16:02 29-10-2020
Козыри в
БердскВсе выплаты и пособия на детей до 3 лет в 2020 году. Полный список
15:52 29-10-2020
Все выплаты и пособия на детей до 3 лет в 2020 году. Полный список
«Я здоров»: Вылечился от COVID-19 Гоша Куценко
15:52 29-10-2020
«Я здоров»: Вылечился от COVID-19 Гоша Куценко
Поисковой продвижение сайтов
15:50 29-10-2020
Поисковой продвижение сайтов
Виды жилья для сдачи в аренду
15:49 29-10-2020
Виды жилья для сдачи в аренду
Как осуществляется профессиональная уборка после ремонта?
15:48 29-10-2020
Как осуществляется профессиональная уборка после ремонта?
Популярные услуги аутсорсингового call-центра
15:47 29-10-2020
Популярные услуги аутсорсингового call-центра
Самые выгодные тарифы Мегафон 2020
15:45 29-10-2020
Самые выгодные тарифы Мегафон 2020
Нашли коронавирус у летучих мышей, живущих в России 1
15:45 29-10-2020
Нашли коронавирус у летучих мышей, живущих в России
Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в ноябре 2020 года
15:44 29-10-2020
Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в ноябре 2020 года