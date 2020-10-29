Виды жилья для сдачи в аренду

Доход на аренде квартир в Киеве не уступает по эффективности депозитным вкладам. Но для получения максимальной прибыли, нужно подходить к вопросу, исходя из практичности, и первое правило – покупать квартиру не следует, опираясь на собственные вкусовые предпочтения и требования. Важно ориентироваться на потенциальных квартиросъемщиков, причем на конкретную их категорию.

Виды недвижимости под сдачу

Все съемное жилье в украинской столице можно условно разделить на несколько категорий. Во-первых, это так называемые «бабушкины» квартиры – самые дешевые. Они могут быть расположены как на окраине вдали от метро, крупных магазинов, так и в историческим центре города, во втором случае – обычно в старом доме. В таких помещениях давно не обновлялся ремонт, уровень комфорта проживания в них невысок. Однако желающих снять квартиру в Киеве такого вида тоже немало – это небогатые студенты и трудовые мигранты.

Выше цена аренды квартиры в Киеве у вариантов эконом-класса с недавним и аккуратным, но чаще всего недорогим ремонтом. Мебель в них не всегда новая, как и бытовая техника, но они всегда исправны. Такое жилье обычно располагается достаточно далеко от центра, потому стоит недорого, и найти для нее жильцов не составит труда, независимо от длительности аренды: снять квартиру в Киеве в этой ценовой категории – наиболее много.

Жилье среднего класса – это обычно квартиры с одной-двумя комнатами, с современным свежим ремонтом, красивой и удобной мебелью, всей необходимой бытовой техникой. Оно располагается уже более удобно – в хорошем районе, около транспортной развязки и пользуется высоким спросом у студентов и молодых семей. Такое же жилье, но с 2-3 комнатами, более популярно у семей с детьми.

Самые дорогие варианты – жилье премиум-класса со стильным дизайнерским ремонтом, целым комплектом мебели и техники, расположенное в центре столицы. Найти в такие апартаменты жильцов на продолжительное время сложно, потому их целесообразно приобретать для сдачи в аренду посуточно. Особенном спросом будут пользоваться помещения недалеко от крупных офисных центров, известных учебных заведений, достопримечательностей. Однако стоит понимать, что даже у самой удачной квартиры могут быть периода простоя, а это – недополученная прибыль.