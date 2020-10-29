Поисковой продвижение сайтов

Когда сайт уже создан, важно правильно выполнить все работы, связанные с его продвижением.

СЕО оптимизация и продвижение – это важная работа для повышения ресурса в поисковой выдаче. Чтобы занять верхние позиции в поисковой выдаче, требуется вложить немало усилий в процесс. Важно четко понимать, как продвигать молодой сайт, и что для этого необходимо. Новичку в этой сфере будет сложно делать все самостоятельно, есть нюансы, которые стоит знать.

Особенности процесса

Оптимизация разделяется на внешнюю и внутреннюю. Последняя представляет собой работу со структурой сайта, устранение любых ошибок в коде, подготовка посадочных страниц, анализ конкурентов, контент-маркетинг и прочее. При внешней оптимизации чаще всего требуется получать ссылки с других ресурсов, а также добавлять текстовые упоминания бренда на сторонних ресурсах.

На просторах СНГ используется два поисковика Гугл и Яндекс, которые считаются значимыми, поэтому к их рекомендациям требуется прислушиваться.

Интересно то, что при оптимизации в Яндексе с целью получения хороших позиций, можно столкнуться с тем, что в Гугле страница будет не так ранжироваться. Правила систем иногда противоречат друг другу, поэтому нужно разбираться, где важнее будет продвижение. Например:

Гугл любит длинные тексы, поэтому в каталоге интернет-магазина можно видеть описание товаров, размером 2-3 тыс. символов. Обычно этот текст находится внизу страницы, почти в футере.

Яндекс использует алгоритм Баден-Баден, который не пускает такие сайты в ТОП.

У Гугла осталась слабость к анкорным ссылкам.

У Яндекса работает алгоритм, который не любит много анкоров на сайте.

По этим причинам иногда случается так, что сайт попадает в ТОП Гугла, но одновременно оказывается под фильтром Яндекса.

В Яндексе сильно выражена региональность ресурса. При введении в поиске определенного коммерческого запроса в результатах выдачи будет представлен набор сайтов из вашего региона. В Гугле все работает иначе, так как поисковик очень ценит ссылки.

Тема СЕО продвижения сложная и многогранная, и для ее полного охвата необходимо многое изучить и освоить. А это делается не за день или неделю, так как потребуется время для изучения статей и материалов по данному вопросу. Допустим, только специалисту хорошо известно, как изменить сниппет в Яндексе, чтобы сайт в ТОПе привлекал максимальное количество пользователей. Под сниппетом понимается название страницы, которое отображается в поисковой выдаче. Конечно, никто не мешает пробовать самостоятельно продвигать сайт, но, если возникают какие-то затруднения, всегда можно обратиться к профессионалам — они хорошо знают, как сделать все необходимое.