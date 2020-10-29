"Их не смущает, сколько там бомжей сидело": Недомужчинами считает разъезжающих в маршрутках горожан девушка в Бердске

"Всегда думала, что у людей с такими понтами должна быть максимально интересная, красочная и богатая жизнь. В такой жизни не должно быть свободного времени для чтения и выкладывания постов", - ответила с юмором Ирина.

Бердский житель презирает мужчин, которые ездят в маршрутка

Унизила мужчин, которые передвигаются на маршрутках девушка в Бердске. Пост отвращения, очевидно бердчанка, оставила 28 октября в социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано в Бердске».

Подписчик уверено называет сильный пол «недомужиками», потому что те пользуются общественным транспортом:

- Какие никчемные стали парни. Девушки мало того, что все поголовно на своих личных авто разъезжают с комфортом и в тепле, так еще и в принципе лучше водят. А недомужики по обшарпанным маршруткам трутся. И их не смущает сколько там бомжей на этой сидушке сидело, и сколько она уже на все время в себя впитала. А потом таким еще и девушек подавай моделей.

Пользователь соцсети считает, что после каждой поездке в общественном транспорте одежду нужно сжигать, или по меньшей мере относить в химчистку, потому что та собирает все запахи и самое страшное: ковид.

Жители Бердска отнеслись с юмором к словам бердчанки.

-Всегда думала, что у людей с такими понтами должна быть максимально интересная, красочная и богатая жизнь. В такой жизни не должно быть свободного времени для чтения и выкладывания постов в подслушке. А оказывается, богатые дворяне тоже в подслушке время проводят,- пошутила Ирина.

-Это писал водитель маршрутки,- предположил Максим.