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"Их не смущает, сколько там бомжей сидело": Недомужчинами считает разъезжающих в маршрутках горожан девушка в Бердске

17:21 29.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabey
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"Всегда думала, что у людей с такими понтами должна быть максимально интересная, красочная и богатая жизнь. В такой жизни не должно быть свободного времени для чтения и выкладывания постов", - ответила с юмором Ирина.

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Бердский житель презирает мужчин, которые ездят в маршрутка

Унизила мужчин, которые передвигаются на маршрутках девушка в Бердске. Пост отвращения, очевидно бердчанка, оставила 28 октября в социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано в Бердске».

Подписчик уверено называет сильный пол «недомужиками», потому что те пользуются общественным транспортом:

- Какие никчемные стали парни. Девушки мало того, что все поголовно на своих личных авто разъезжают с комфортом и в тепле, так еще и в принципе лучше водят. А недомужики по обшарпанным маршруткам трутся. И их не смущает сколько там бомжей на этой сидушке сидело, и сколько она уже на все время в себя впитала. А потом таким еще и девушек подавай моделей.

Пользователь соцсети считает, что после каждой поездке в общественном транспорте одежду нужно сжигать, или по меньшей мере относить в химчистку, потому что та собирает все запахи и самое страшное: ковид.

Жители Бердска отнеслись с юмором к словам бердчанки.

-Всегда думала, что у людей с такими понтами должна быть максимально интересная, красочная и богатая жизнь. В такой жизни не должно быть свободного времени для чтения и выкладывания постов в подслушке. А оказывается, богатые дворяне тоже в подслушке время проводят,- пошутила Ирина.

-Это писал водитель маршрутки,- предположил Максим.

Бердск маршрутки мужчины общественный транспорт подслушано
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