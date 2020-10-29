Петицию за отставку главврача ЦГБ Бердска Дробинской готовят медики. За увольнение министра Хальзова уже подписались

Возможно, обращение против руководителя бердского здравоохранения не будут выносить на федеральный уровень — пустят по больнице. Аргументов для снятия с должности предостаточно, полагают медики.

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская работает в Бердске год

Отправить министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова в отставку требуют жители региона. Соответствующую петицию обновили на днях на сайте change.org. Первый вариант обращения появился еще весной — в начале пандемии. В осенний рост заболевания новосибирцы полагают, что с коронавирусом не справляются не только глава регионального минздрава, но и губернатор Андрей Травников и руководитель местного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

За пару дней петиция набрала около 1300 подписей. Подписали ее и медики скорой помощи Бердской ЦГБ. Более того, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», медработники горбольницы готовы создать аналогичное обращение против нынешнего главврача Аллы Дробинской. На федеральный уровень вряд ли следует выносить петицию за отставку главврача, считают они, но «пустить ее по ЦГБ можно».

Для этого, по мнению бердских медиков, есть масса причин, которые они высказали «Курьер. Среда Бердск». Это уменьшение и задержка зарплаты, отсутствие должного оборудования и укомплектованности кадрами, невыплата в полном объеме стимулирующих надбавок за работу в коронавирус и прочее, и прочее.

После огласки проблем в отделении скорой помощи бердской ЦГБ медиков по одному начала вызывать в себе главврач для того, чтобы, по мнению медицинских работников, выяснить, кто «настучал» в СМИ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но сотрудники «скорой» предпочитают встретиться со своим работодателем целым трудовым коллективом. Но Алла Дробинская, как говорят медики, на такой контакт не идет.

Текст петиции за отставку Хальзова

Почему министр здравоохранения Константин Хальзов должен уйти в отставку, по версии создателей петиции. Вот несколько причин тому.

1. За период режима самоизоляции число зараженных новым типом коронавируса в Новосибирске выросло в 350 раз - с 9 человек до трех с половиной тысяч только по официальным данным. Фактически ситуация только ухудшилась, никакой победы над эпидемией не произошло, число заболеваний не снижается, в отличие от Москвы.

2. Новосибирские власти проявили крайнюю степень дезорганизации и непоследовательности принимаемых решений. Работа предприятий разных сфер то запрещалась, то разрешалась, посещение храмов и парков то разрешалось, то запрещалось. Не была организована ни просветительская работа с населением, ни работа с правоохранительными органами, в результате чего существенная часть населения не понимает необходимости ограничительных мер и не желает их соблюдать.

В результате Новосибирск постоянно занимал последнее место среди городов-миллионников России по индексу самоизоляции.

3. Хотя губернатор Травников заявлял о наличии большего числа свободных коек, готовых принять пациентов с коронавирусом, фактически с середины мая места в новосибирских инфекционных госпиталях закончились. Начались сложности с госпитализацией, появились очереди и палатка медицины катастроф перед госпиталем. Но, вместо организации новых госпиталей, руководство минздрава и области начали усложнять доступ в госпиталь больным с признаками COVID-19.

4. Особое возмущение вызывает информационная закрытость новосибирского минздрава и очевидные махинации с медицинской статистикой. Цифры вновь заболевших день ото дня попадают в один «десяток» (сейчас между 100 и 110). Мы знаем, что многие больные сдавали тесты многократно, но они «терялись», по ним не было результата, пока больной не выздоравливал и не получал отрицательный тест.

5. В Новосибирске, несмотря на практику в Москве и рекомендации федерального Минздрава, до сих пор не берутся тесты на коронавирус у всех заболевших с признаками ОРВИ. Им говорится, что тест положен только «контактным». При этом у больного могут иметься все признаки заболевания COVID-19, включая потерю вкуса и обоняния. Пока такой больной не «потяжелеет» и не госпитализируется, он не рассматривается как «ковидный». Все это время он общается с врачами из поликлиники, которые не обеспечены СИЗ, необходимыми при работе с «ковидными» больными. Но зато эти больные не портят областную статистику.

6. Нам известно множество случаев, когда люди болели в госпитале COVID-19 в тяжелой форме, но им зачем-то без всяких признаков улучшения делали тесты на коронавирус, получали отрицательный результат и записывали в «выздоровевшие», после чего пациенты без улучшения состояния умирали. В двух известных нам случаях их перед смертью перевозили в неинфекционные больницы. На наш взгляд, это запредельный цинизм, если ради статистики подвергаются риску жизнь и здоровье множества медицинских работников и других пациентов.

7. Власти Новосибирской области, в отличие, например, от Иркутской, не публикуют числа умерших пациентов, у которых был COVID-19, но которые умерли «от сопутствующих болезней». Впрочем, мы знаем, что многим умершим в 11 инфекционной больнице, COVID-19 не ставится даже как сопутствующий диагноз.

8. В Новосибирске отвратительно организовано информирование родственников о состоянии здоровья пациентов в инфекционной больнице №11. Нам известны случаи, когда родственники несколько дней не знали о смерти своих близких.

9. Несмотря на уверения руководителей новосибирского минздрава об обеспеченности медицинских работников СИЗ, мы знаем, что это не так, по крайней мере в «обычных» медучреждениях. Об этом свидетельствуют и высокие цифры зараженных среди медицинского персонала. Утверждения главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой о том, что медработники «заразились в основном бытовым способом» выглядят циничными и оскорбительными для медработников – ведь получается, что они в быту соблюдают санитарные правила хуже, чем средний житель области (если судить по проценту заражения).

10. Благодаря СМИ и соцсетям весь Новосибирск стал свидетелем ужасающих бытовых условий в 11 инфекционной больнице, ставшей основным «перевалочным пунктом» для больных COVID-19 и подозреваемых в нем. Один бачок для всех с питьевой водой, неубранные туалеты, койки в коридорах, отсутствие достойного ухода за лежачими больными. В результате многие жители Новосибирска стараются не обращаться к медицинской помощи при подозрении на COVID-19. Нам известны случаи, когда медики отговаривали от госпитализации словами «там только умирать». Несомненно, это тоже положительным образом отразилось на статистике заболевания COVID-19 – те, кто болеет дома, в неё не попадают. А про тех, кто поступил в тяжелом состоянии, можно сказать «они обратились слишком поздно».

По каждому приведенному пункту у нас есть свидетельства или документы. Если кто-то пожелает завести на нас «дело о фейках» мы с удовольствием перенесем дискуссию в суд.

Мы требуем от властей Новосибирской области правдивой и честной информации о состоянии дел в здравоохранении, признания имеющихся проблем.

Мы требуем оборудования под инфекционные госпитали подходящих для этого помещений. Попытки делать вид, что у нас нет роста заболеваемости путем создания затруднений в доступе к медицинской помощи – преступны.

Мы требуем, чтобы всем пациентам с признаками ОРВИ в Новосибирской области незамедлительно делался тест на коронавирус, а медицинские работники, работающие с такими пациентами, были бы обеспечены средствами индивидуальной защиты (хотя бы качественными респираторами).

Мы требуем отставки министра здравоохранения Константина Хальзова и главного санитарного врача области Александра Щербатова.

Мы обращаемся к депутатам Законодательного собрания с призывом дать оценку работе новосибирского минздрава в условиях эпидемии коронавируса. Считаете ли её успешной? Считаете ли достаточным коечный фонд? Устраивает ли вас обеспеченность медработников СИЗ? Дают ли вам, в отличие от общественников, достоверную информацию?

И отдельно мы хотим обратиться к губернатору Новосибирской области. Уважаемый Андрей Александрович. Все в Новосибирске уже давно поняли, что вы не технократ, а бюрократ, что мнение Кремля для вас важнее, чем благополучие жителей Новосибирской области, что вы не контролируете ситуацию и неспособны управлять в кризисных ситуациях.

И цена этой неспособности – тысячи заболевших и сотни умерших, многие из которых так и не смогли получить качественной медицинской помощи.

От редакции:

Уважаемые читатели, мы просим вас высказать свое мнение по поводу отставки главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской. Она действительно не справляется со своими обязанностями? Или делает все возможное для полноценной работы горбольницы, во благо своих подчиненных и пациентов. Пишите, пожалуйста, свои аргументы в комментариях под этой статьей.

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