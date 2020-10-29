Испугались облавы: Надели маски 98% горожан в маршрутках и автобусах, отчитались чиновники Бердска

На прошедшей неделе было проведено 16 рейдовых мероприятий, по итогам которых проведено более 60 разъяснительных бесед, составлено 4 протокола на водителей и пассажиров автобусов и 7 административных материалов на перевозчиков.

Рейды по соблюдению масочного режима продолжаются в Бердске

В Бердске продолжается работа по контролю соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

На прошедшей неделе было проведено 16 рейдовых мероприятий, по итогам которых проведено более 60 разъяснительных бесед, составлено 4 протокола на водителей и пассажиров автобусов и 7 административных материалов на перевозчиков.

Сегодня, 29 октября, сотрудники администрации города Бердска совместно с представителями министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и ГУ МВД по городу Бердску провели очередную проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте города. На этот раз к работе также подключились члены Бердской городской Общественной палаты.

Участники рейда отметили, что сейчас ситуация изменилась коренным образом и 98% бердчан надевают маски в автобусах. В единичных случаях, когда пассажиры забывают о средствах индивидуальной защиты, проводятся разъяснительные беседы.

К перевозчикам в ходе сегодняшней проверки замечаний также не возникало.

Наряду с проверкой соблюдения масочного режима, была проведена контрольная проверка соблюдения сокращенного интервала движения по маршруту 325 в утреннее время для улучшения транспортного обслуживания.

Внеплановая проверка на прошедшей неделе показала, что автобусов по 325 маршруту в утренние часы-пик не хватает. Интервал в 7 минут не позволяет обеспечить посадку пассажиров на промежуточных остановках. Так, администрацией города Бердска совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области было принято решение сократить интервал до 4-5 минут. Сегодняшняя проверка показала, что такой интервал позволяет обеспечить комфортный трансфер пассажиров по востребованному маршруту.