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Как лечиться дома от коронавируса, инструкция от минздрава. Больного нужно изолировать в отдельную комнату

17:30 29.10.2020, Яна Паукштис Фото: pixabay.com
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Пациенту, у которого диагностирован COVID-19 в легкой форме, медицинская помощь может оказываться на дому, но только при одновременном соблюдении ряда условий.

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Как спастись в домашних условиях - инструкция
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Согласно документу, опубликованному в среду, 28 октября, на официальном сайте ведомства, пациенту, у которого диагностирован COVID-19 в легкой форме, медицинская помощь может оказываться на дому, но только при одновременном соблюдении ряда условий.

В частности, больной не живет в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет или страдающими хроническими заболеваниями.

При этом больной должен иметь возможность находиться в отдельной комнате и соблюдать все врачебные назначения.

Те же, кто живут с заболевшим, должны быть проинформированы медицинским работником о возможности заражения и необходимости временно жить в других помещениях.

«Вишенкой на тортике» в данном призе является пункт 3.4, согласно которому, если пациент или его домочадцы нарушат санитарно-эпидемиологические правила и это повлечет за собой массовое заболевания, то в ответ последует привлечение их к уголовной ответственности согласно статьи 236 УК РФ.

Стоит отметить, что лечение от CoViD-19 на дому может производиться только с письменного согласия самого пациента, после всех данных ему медиками разъяснений.

Инструкция лечения коронавируса дома

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