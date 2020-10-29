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Обезглавил ножом прихожанку и убил еще двоих террорист в Ницце

17:30 29.10.2020 Фото: © REUTERS/Eric Gaillard
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Мужчина при нападении выкрикивал "Аллах акбар" ("Аллах велик").

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В результате нападения в Ницце обезглавлена женщина

Всего погибло три человека.
Женщина была обезглавлена в результате нападения вооруженного ножом мужчины, совершенного в четверг в Ницце. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в местной полиции.

"Нападавшим был применен тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин", - отметил сообщил журналистам мэр города Кристиан Эстрози в эфире телеканала BFMTV.

Мужчина при нападении выкрикивал "Аллах акбар" ("Аллах велик"). Мэр также рассказал, что один из погибших - священник.

Он сообщил, что в ближайшие часы в Ниццу прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее телеканал BFMTV сообщал о трех жертвах нападения.

голова нападение нож отрезал
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