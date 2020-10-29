29.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Спалил здание администрации мстительный поджигатель в Новосибирской области

17:50 29.10.2020 Фото: pexels.com
1

Сумма ущерба от действий мужчины превысила 550 тысяч рублей.

% name% title
Вынесен приговор по уголовному делу о покушении на уничтожение имущества администрации путем поджога

Новосибирский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Василия Баянова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, когда эти действия повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, когда преступление не доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам).

В суде установлено, что вечером 30 апреля 2020 года Баянов находился на принадлежащем ему земельном участке в садоводческом потребительском кооперативе «Богатырь» (Толмачевский сельсовет). Там у него из-за неприязненных отношений возник умысел на умышленное уничтожение принадлежащего администрации сельсовета имущества с причинением значительного ущерба.

Вечером того же дня Баянов, взяв с собой две пластиковые бутылки с бензином и спички, подошёл к зданию администрации Толмачевского сельсовета и через окно проник в помещение администрации.

Злоумышленник проследовал в кабинет отдела по земельным вопросам, где облил бензином пол и столы в кабинете, затем при помощи имеющихся при себе спичек поджёг разлитый бензин. Увидев, что произошло возгорание имущества, находящегося в кабинете, с места преступления скрылся. Однако сработала охранная сигнализация и огонь был ликвидирован прибывшими на место происшествия сотрудниками пожарной охраны.

В результате преступных действий Василия Баянова муниципалитету был причинен ущерб в размере свыше 54 тыс. рулей.

Таким образом, Баянов пытался причинить администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области материальный ущерб на сумму более 533 тыс. рублей, который для потерпевшего является значительным.

Суд с учетом мнения участвовавшего в уголовном судопроизводстве прокурора приговорил Баянова к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: genproc.gov.ru

возгорание поджог покушение умышленное
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отомстил?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОблаву на безмасочников объявили в электричках под Бердском на 30 октября 2020
18:49 29-10-2020
Облаву на безмасочников объявили в электричках под Бердском на 30 октября 2020
Какую больницу еще переводят на COVID-госпиталь в Новосибирской области, рассказал министр Хальзов
18:40 29-10-2020
Какую больницу еще переводят на COVID-госпиталь в Новосибирской области, рассказал министр Хальзов
Локдаун объявят ли из-за второй волны пандемии в России, ответил Путин
18:31 29-10-2020
Локдаун объявят ли из-за второй волны пандемии в России, ответил Путин
У кого выросли зарплаты осенью-2020? Мигранты уехали на родину из России
18:16 29-10-2020
У кого выросли зарплаты осенью-2020? Мигранты уехали на родину из России
День народного единства 4 ноября: Как будут развлекать жителей региона, список мероприятий
18:04 29-10-2020
День народного единства 4 ноября: Как будут развлекать жителей региона, список мероприятий
Усилили работу Единой регистратуры 124 в регионе
18:00 29-10-2020
Усилили работу Единой регистратуры 124 в регионе
Спалил здание администрации мстительный поджигатель в Новосибирской области
17:50 29-10-2020
Спалил здание администрации мстительный поджигатель в Новосибирской области
БердскСпецвыпуск "Больницы переполнены, медики на грани: вторая волна СОVID-19 накрыла Бердск" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября 2020
17:47 29-10-2020
Спецвыпуск
Пособия на детей продлили автоматически в Новосибирской области
17:37 29-10-2020
Пособия на детей продлили автоматически в Новосибирской области
БердскКак лечиться дома от коронавируса, инструкция от минздрава. Больного нужно изолировать в отдельную комнату
17:30 29-10-2020
Как лечиться дома от коронавируса, инструкция от минздрава. Больного нужно изолировать в отдельную комнату