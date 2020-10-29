Спалил здание администрации мстительный поджигатель в Новосибирской области

Вынесен приговор по уголовному делу о покушении на уничтожение имущества администрации путем поджога

Новосибирский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Василия Баянова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, когда эти действия повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, когда преступление не доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам).

В суде установлено, что вечером 30 апреля 2020 года Баянов находился на принадлежащем ему земельном участке в садоводческом потребительском кооперативе «Богатырь» (Толмачевский сельсовет). Там у него из-за неприязненных отношений возник умысел на умышленное уничтожение принадлежащего администрации сельсовета имущества с причинением значительного ущерба.

Вечером того же дня Баянов, взяв с собой две пластиковые бутылки с бензином и спички, подошёл к зданию администрации Толмачевского сельсовета и через окно проник в помещение администрации.

Злоумышленник проследовал в кабинет отдела по земельным вопросам, где облил бензином пол и столы в кабинете, затем при помощи имеющихся при себе спичек поджёг разлитый бензин. Увидев, что произошло возгорание имущества, находящегося в кабинете, с места преступления скрылся. Однако сработала охранная сигнализация и огонь был ликвидирован прибывшими на место происшествия сотрудниками пожарной охраны.

В результате преступных действий Василия Баянова муниципалитету был причинен ущерб в размере свыше 54 тыс. рулей.

Таким образом, Баянов пытался причинить администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области материальный ущерб на сумму более 533 тыс. рублей, который для потерпевшего является значительным.

Суд с учетом мнения участвовавшего в уголовном судопроизводстве прокурора приговорил Баянова к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: genproc.gov.ru