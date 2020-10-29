Пособия на детей продлили автоматически в Новосибирской области

Детские пособия и субсидии на оплату услуг ЖКХ в регионе продлят автоматически из-за коронавируса, заявления подавать не нужно.

В Новосибирской области автоматически продлили выплаты по ряду мер социальной поддержки

В условиях распространения коронавирусной инфекции министерство труда и социального развития Новосибирской области принимает необходимые меры по поддержке жителей региона – на особом внимании находятся получение социальных услуг в дистанционном формате и автоматическое продление выплат.

Автоматическое продление без подачи заявления и документов касается ежемесячных денежных выплат семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, если в период с 1 октября 2020 по 1 марта 2021 года ребенок достигнет возраста одного года или двух лет.

В настоящее время Правительством Новосибирской области также рассматривается вопрос пролонгации в беззаявительном порядке ежемесячных выплат семьям с детьми, у которых окончание выплатного периода приходится на период с октября по декабрь 2020 года: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей, компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

Автоматически продлевается и субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года, она пролонгируется на следующие 6 месяцев в том же размере, с перерасчетом ее размера после предоставления документов на очередной период.

Отметим, что указанные выплаты продлеваются на выплатной период в соответствии с действующим законодательством, по истечении которого необходимо будет предоставить в центр социальной поддержки населения необходимый пакет документов.

Источник: nso.ru