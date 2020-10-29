День народного единства 4 ноября: Как будут развлекать жителей региона, список мероприятий

Представлена программа Дня народного единства в Новосибирской области

Мероприятия Дня народного единства в 2020 году в регионе пройдут в онлайн-формате – с учетом текущей эпидемиологической ситуации и принятых ограничительных мерах. О программе предстоящего праздника рассказала на пресс-конференции 29 октября заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

Уже 2 ноября состоится открытый урок для школьников, который подготовило Министерство просвещения Российской Федерации. Доступ к уроку онлайн будет осуществляться в официальном сообществе ведомства Вконтакте и на сайте открытыеуроки.рф. Начало урока – в 11.00 часов по московскому времени.

Как сообщила Светлана Шибаева, 3 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств», мероприятия акции также будут приурочены ко Дню народного единства. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия: экскурсии, постановки, лекции, мастер-классы, беседы с деятелями искусства, открытые дискуссии, а также творческие вечера, концерты и многое другое. С афишей мероприятий можно познакомится на сайте.

С 3 по 8 ноября жители Новосибирской области могут принять участие в Международной акции «Большой этнографический диктант» – просветительском проекте, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Зарегистрироваться для участия можно в любой день с 3 по 8 ноября на сайте.

В рамках празднования Дня народного единства, в целях содействия укреплению российской государственности и патриотизма, в г. Новосибирске пройдет Всероссийский фотопроект «Россия. Полет через века». Организатором выставки является финансово-инвестиционная группа компаний «Регион» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Координатором выставки в Новосибирской области выступает ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Выставка «Россия. Полет через века» будет размещена на 2 этаже здания ГПНТБ СО РАН (ул. Восход, 15) в период с 3 по 16 ноября 2020 года. Открытие выставки запланировано на 3 ноября 2020 года с онлайн трансляцией в официальных социальных сетях ГПНТБ СО РАН и ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

С использованием интернет-технологий и социальных сетей жители Новосибирской области могут принять участие во Всероссийских онлайн-акциях «Поэзией едины», «Народная перекличка», «День народного единства в лицах», флешмобах «Танцуют все», «Вкусно, национально», спецпроекте «Пять самых неизвестных народов России».

Для участия в онлайн-акции «День народного единства в лицах» необходимо снять и разместить в социальной сети видеоролик, отражающий духовную ценность Дня народного единства через истории жителей страны. В ролике могут быть показаны истории простых людей, которые ежедневно совершают светлые и бескорыстные поступки.

Все, кто чувствует в себе кулинарные таланты, смогут принять участие в кулинарном флешмобе «Вкусно, национально». Участникам флешмоба предлагается поделиться любимыми рецептами и фотографиями национальных блюд.

Самые маленькие жители Новосибирской области смогут стать участниками конкурса детских рисунков с РДШ «Сильные, Единые».

Ссылки на участие во Всероссийских онлайн-акциях будут размещены организаторами позже.

ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» с 26 октября в сети ВКонтакте начал регистрацию участников интернет-марафона #РоссияСближает, приуроченного ко Дню народного единства. Сам марафон состоится со 2 по 4 ноября, итоги будут подведены 5 ноября.

Источник: nso.ru