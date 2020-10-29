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Усилили работу Единой регистратуры 124 в регионе

18:00 29.10.2020 Фото: pexels.com
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Работоспособность и возможность дозвона вырастут фактически в два раза.

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Минздрав Новосибирской области в два раза усилил работу Единой регистратуры 124

Министерство здравоохранения Новосибирской области увеличило численность службы 124 для сокращения времени дозвона в Единую регистратуру. О текущей эпидемиологической ситуации и проводимой в регионе работе рассказал на брифинге 29 октября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Мы понимаем, под какой нагрузкой находятся службы 03, 112 и 124, поэтому с завтрашнего дня это направление будет усилено – количество работников регистратуры 124 увеличится на 30 человек. Таким образом, работоспособность и возможность дозвона вырастут фактически в два раза. Дополнительно усиливается работа по службе 03 – обучено еще 15 человек, которые будут обслуживать звонки. Кроме того, вчера была договоренность об усилении ординаторами медуниверситета первичного звена системы здравоохранения», – отметил Константин Хальзов.

Министр также напомнил, что накануне на внеочередном заседании Правительства Новосибирской области было принято решение о закупке 300 дополнительных концентраторов кислорода и почти 15 000 комплектов средств индивидуальной защиты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Константин Хальзов также акцентировал внимание, что все ковидные госпитали, которые были перепрофилированы, в летний период были оснащены проводным кислородом. И дополнительно летом были закуплены 470 концентраторов кислорода. «Они находились в резервном центре для того, чтобы в случае необходимости применить их для оказания медицинской помощи. Сейчас мы перепрофилируем новые госпитали, и как раз в них были направлены эти кислородные концентраторы», – сообщил министр.

Стоит отметить, что накануне в министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили об усилении первичного звена здравоохранения.

По данным оперативного штаба на утро 29 октября в регионе выявлено 16 939 случаев COVID-19. 14 088 пациентов выздоровели. Всего в Новосибирской области сделано 693 300 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 562 жителей региона, 53 823 человека сняты с меднаблюдения.

Источник: nso.ru

COVID-19 дозвон коронавирус пандемия регистратура
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