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Общество / Стиль жизни

К чему чешется левая рука?

23:31 29.10.2020 Фото: pixabay.com
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Приметы гласят: зуд в правой ладони тоже может предвещать прибыль.

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Чешется левая ладонь — приметы говорят, к прибыли

Даже не суеверные люди знают, что левая рука чешется к деньгам, правая — к встрече… Как на самом деле трактовать такие приметы.

Объяснять зуд приметами лучше только после того, как убедитесь, что это не связано с аллергией или другими возможными заболеваниями. Уверены, что все в порядке, — можно обратиться к народной мудрости.

Чешется левая ладонь — приметы говорят, к прибыли. Чем сильнее зудит, тем больше денег получите. Не исключено, что скоро вам вернут долг.

Есть в приметах особый пункт, который помогает усилить действие. Если чешется левая ладонь, подержитесь ей за правый карман или подержите в ней деньги.

Некоторые говорят, что левая рука может зудеть к тратам. Чтобы избежать таких предсказаний, почешите ладонь о что-нибудь красное или о край стола.

Приметы гласят: зуд в правой ладони тоже может предвещать прибыль. Усилить действие приметы можно аналогичными действиями — подержать купюру или взяться за левый карман.

Чешущаяся правая ладошка может говорить и о близкой встрече. С кем — зависит от дня.

Зудит в понедельник — увидите знакомого человека, во вторник — старого друга. Если чешется в среду, то вас ждет новое приятное знакомство. В четверг — встреча с любимым человеком. Пятничный зуд говорит о неожиданном рандеву. В субботу — к свиданию, а в воскресенье — к встрече с влиятельным человеком.

Источник: minsknews.by

деньги ладонь прибыль приметы чешется левая рука
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Когда у вас чешется левая рука - приходят деньги?

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