У кого выросли зарплаты осенью-2020? Мигранты уехали на родину из России

Поэтому начали зарплаты неквалифицированных сотрудников немного подтягивать к реальной, когда это не нищенская зарплата.

Президент Superjob.ru объяснил, у кого осенью выросли зарплаты

Осенью в России заметно выросли зарплаты разнорабочих, грузчиков и охранников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Worki. Также более высокие зарплаты стали предлагать уборщикам, кладовщикам и продавцам-кассирам.

До пандемии российская экономика была ориентирована на дешевый труд мигрантов. Сейчас зарплаты неквалифицированных сотрудников стали подтягивать на приемлемый уровень, объяснил в интервью радио Sputnik президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.

"Зарплаты у людей, которые занимаются умственным трудом, конечно, всегда растут быстрее, чем у тех, кто занимается неквалифицированным трудом, просто на какой-то момент сейчас сложилась такая ситуация. Наша экономика была ориентирована на дешевый труд мигрантов, а часть мигрантов уехала на родину в связи с пандемией и обратно въехать пока не может. Поэтому начали зарплаты неквалифицированных сотрудников немного подтягивать к реальной истории, когда это не нищенская зарплата, а более менее похожая на зарплату. Когда откроют границы, рост зарплат надолго прекратится ", – сказал Алексей Захаров.

Сейчас на рынке идет перераспределение между отраслями, отметил президент Superjob.ru.

"Там, где, например, была тяжелая неквалифицированная работа в строительстве, люди уходят и идут работать курьерами, где работа намного легче, а заработки, если очень быстро бегать, не ниже. Как правило, за одинаковое количество телодвижений рук или ног за неквалифицированную работу платят одинаково", – сказал Алексей Захаров.