Локдаун объявят ли из-за второй волны пандемии в России, ответил Путин

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не планирует запускать общенациональный локдаун из-за пандемии. По словам главы государства, власти четко понимают, что делать в связи с COVID-19.
Он отметил, что в городах и муниципальных образованиях оправданы меры по коронавирусу, которые максимально обезопасят людей.
"Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет".
Путин также заявил, что необходимо "донастроить" меры поддержки бизнеса, сделав акцент на малый и средний бизнес. Президент предложил продлить отсрочку для компаний из ряда сфер еще на три месяца.
С начала пандемии COVID-19 Владимир Путин неоднократно выступал с обращением к российским гражданам. Он предложил широкие меры поддержки различным группам населения, в том числе для семей с детьми, пожилых, граждан, потерявших работу, а также для пострадавших представителей бизнеса.
Еще в начале апреля президент наделил глав регионов дополнительными полномочиями для борьбы с эпидемией коронавируса.
Глава РФ потребовал от кабмина учитывать новую реальность при подготовке плана по восстановлению экономики.
Напомним, впервые вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией. Во всем мире установлено около 43,9 миллиона случаев заболевания.