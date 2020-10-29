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Какую больницу еще переводят на COVID-госпиталь в Новосибирской области, рассказал министр Хальзов

18:40 29.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он также сообщил, что с учетом новых мощностей доля свободных коек для больных COVID-19 в Новосибирской области достигнет 15%.

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Пациентов с коронавирусом начнут лечить в городской больнице №4

Еще одну больницу перепрофилируют под COVID-госпиталь в Новосибирске
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области приняли решение перепрофилировать под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией городскую больницу №4. Медучреждение находится в Пашино. Об этом заявил глава регионального минздрава Константин Хальзов 29 октября.

Он также сообщил, что с учетом новых мощностей доля свободных коек для больных COVID-19 в Новосибирской области достигнет 15%.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что две федеральные клиники в областном центре станут госпиталями для больных коронавирусом - НИИТО и Сибирский окружной медцентр.

COVID-19 госпиталь коронавирус НИИТО Константин Хальзов
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