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Облаву на безмасочников объявили в электричках под Бердском на 30 октября 2020

18:49 29.10.2020 Фото: pexels.com
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Региональный минтранс проверит соблюдение масочного режима в электропоездах на станции Сеятель с самого утра.

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Региональный минтранс проверит соблюдение масочного режима в электропоездах

Генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева примет участие в совместном контрольном мероприятии минтранса региона и управления на транспорте МВД России по СФО по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности на пригородном железнодорожном транспорте.

В ходе мероприятия будет проведена проверка соблюдения пассажирами электропоездов масочного режима, а также будут даны разъяснения о необходимости ношения масок в закрытом пространстве в период противодействия коронавирусу.

Мероприятие пройдет на железнодорожной станция «Сеятель» с 08.50. Чрез эту станцию жители Бердска едут в Новосибирск.

безмасочник коронавирус соблюдение масочного режима электричка
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