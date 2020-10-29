Облаву на безмасочников объявили в электричках под Бердском на 30 октября 2020

Региональный минтранс проверит соблюдение масочного режима в электропоездах на станции Сеятель с самого утра.

Региональный минтранс проверит соблюдение масочного режима в электропоездах

Генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева примет участие в совместном контрольном мероприятии минтранса региона и управления на транспорте МВД России по СФО по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности на пригородном железнодорожном транспорте.

В ходе мероприятия будет проведена проверка соблюдения пассажирами электропоездов масочного режима, а также будут даны разъяснения о необходимости ношения масок в закрытом пространстве в период противодействия коронавирусу.

Мероприятие пройдет на железнодорожной станция «Сеятель» с 08.50. Чрез эту станцию жители Бердска едут в Новосибирск.