29.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Продлил поддержку малого бизнеса в пандемию Путин. Кому и что обещают?

19:15 29.10.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить своё прежнее положение. Проблемы у них сохраняются, отметил прездент.

% name% title
Инвестиционный форум «Россия зовёт!»: Костин и Путин

Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума «Россия зовёт!». 12-й инвестиционный форум ВТБ Капитал проходит 29–30 октября 2020 года в онлайн формате. Основная тема – «Глобальные вызовы, собственные решения». Президент во вступительном слове заявил, что общенационального локдауна не будет. И пообещал помощь бизнесу, сообщает сайт Кремля.

Дословно

Путин В.: И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Это должны быть меры как оперативного, так и долгосрочного характера.

Причём, особый акцент мы делаем на поддержку малого и среднего бизнеса. Напомню, что для таких компаний вдвое снижены страховые взносы – с 30 сразу до 15 процентов, причём не на текущий кризисный период, а на постоянной основе.

Для тех малых и средних компаний, которые работают в пострадавших отраслях, предоставлена отсрочка по налогам и страховым взносам за первый квартал текущего года, предусмотрена продолжительность такой отсрочки до полугода.

Однако на что обращаю внимание: не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить своё прежнее положение. Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам ещё на три месяца.

Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей.

Несмотря на все трудности текущего года в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивость финансовой ситуации на рынке.

На этой прочной основе будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, для того чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста.

доходы кризис меры поддержки мораторий помощь Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бизнес сможет восстановиться после ковида?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кому поручил хранить и развивать русский язык Мишустин? Смотрите фамилии
21:21 29-10-2020
Кому поручил хранить и развивать русский язык Мишустин? Смотрите фамилии
Осудили за хищение 3 млрд рублей при строительстве в Арктике двоих бизнесменов
21:12 29-10-2020
Осудили за хищение 3 млрд рублей при строительстве в Арктике двоих бизнесменов
Умер мэр Уфы от COVID-19
20:50 29-10-2020
Умер мэр Уфы от COVID-19
Отрезать голову пригрозили Собчак за поддержку президента Франции
20:42 29-10-2020
Отрезать голову пригрозили Собчак за поддержку президента Франции
В клевете обвиняет Первый канал комментаторов участия дочери ведущего в шоу "Голос"
20:19 29-10-2020
В клевете обвиняет Первый канал комментаторов участия дочери ведущего в шоу
Как привлечь удачу и финансы в 2021 году: Что обязательно нужно сделать в канун нового года
20:18 29-10-2020
Как привлечь удачу и финансы в 2021 году: Что обязательно нужно сделать в канун нового года
Таксисты отказываются ставить защитные экраны и хотят бастовать
20:07 29-10-2020
Таксисты отказываются ставить защитные экраны и хотят бастовать
Почему не запускают массовое производство вакцины от COVID-19, знает Путин
19:44 29-10-2020
Почему не запускают массовое производство вакцины от COVID-19, знает Путин
Переломали ребра и челюсти полицейские во время конфликта в квартире
19:35 29-10-2020
Переломали ребра и челюсти полицейские во время конфликта в квартире
Продлил поддержку малого бизнеса в пандемию Путин. Кому и что обещают?
19:15 29-10-2020
Продлил поддержку малого бизнеса в пандемию Путин. Кому и что обещают?