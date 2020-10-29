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Переломали ребра и челюсти полицейские во время конфликта в квартире

19:35 29.10.2020 Фото: МВД
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В ходе ссоры сотрудники МВД применили силу к троим мужчинами, избив их руками, ногами и резиновыми дубинками по лицу, туловищу и конечностям. Один попал в больницу.

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В Москве полицейские переломали ребра двум мужчинам, а третьему сломали челюсть

В Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий после того, как сотрудники ОВД «Лосиноостровский» избили троих мужчин. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

По данным издания, инцидент произошел еще 22 июня на улице 1-й Напрудной в Москве, но известно об этом стало только сейчас. Между сотрудниками патрульно-постовой службы и жильцами одной из квартир возник конфликт, причина которого не уточняется.

«В ходе ссоры сотрудники МВД применили силу к троим мужчинами, избив их руками, ногами и резиновыми дубинками по лицу, туловищу и конечностям. После этого мужчин заковали в наручники и доставили в отдел полиции, откуда одного из граждан госпитализировали», — рассказал источник агентства.

Один из пострадавших получил перелом нижней челюсти и ушиб глаза, другой — перелом ребра и ушибы головы и ушных раковин, лица, рук, груди и голени, третий — перелом ребра, ушибы груди, плеча, поясницы и бедра.

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